Mumbai Local: लोकल वाहतुकीला मिळणार ‘ग्रीन कॉरिडॉर’! 'या' मार्गादरम्यानचे १० रेल्वे फाटक होणार बंद

मुंबई : मध्य रेल्वेने उपनगरीय लोकल वाहतुकीचा वक्तशीरपणा सुधारण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. कल्याण ते कर्जत या दरम्यान असलेली दहा लेव्हल क्रॉसिंग गेट्स कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला असून, त्यांच्या जागी नवे रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामुळे या मार्गावरील गाड्यांच्या वेगात लक्षणीय वाढ होणार असून, लोकल गाड्यांच्या वक्तशीरपणा सुधारण्यास मदत होणार आहे..कल्याण ते कर्जत या उपनगरीय विभागात सध्या वांगणी येथे चार, नेरळ येथे एक, भिवपुरी येथे तीन आणि कर्जत येथे दोन अशी एकूण दहा रेल्वे फाटकं कार्यरत आहेत. दिवसातून अनेकदा ही गेट्स वाहन वाहतुकीसाठी खुली राहतात. दर वेळी गेट उघडे असताना रेल्वे वाहतूक काही मिनिटांसाठी थांबवावी लागते. त्यामुळे लोकलच्या वेळापत्रकात सातत्याने उशीर होतो आणि प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. .रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक फाटकावर दिवसातून किमान तीस ते चाळीस वेळा गेट बंद-उघड करण्याची प्रक्रिया पार पडते. त्यामुळे केवळ या विभागातच लोकल गाड्यांचा सरासरी आठ ते दहा मिनिटांचा वेळ वाया जातो. गेट बंद झाल्यावर रस्त्यांवरील वाहतूकही ठप्प होते, त्यामुळे रेल्वे आणि रस्ते या दोन्ही वाहतुकीवर परिणाम होतो..२३६ कोटी रुपये खर्चमध्य रेल्वेने फाटक कायमस्वरूपी बंद करून त्याजागी आधुनिक रोड ओव्हर ब्रिज बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दहा आरओबींसाठी सुमारे २३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. डिसेंबरपर्यंत कंत्राटदारांची नियुक्ती पूर्ण होण्याची शक्यता रेल्वे सूत्रांनी व्यक्त केली..दिवा फाटकही चर्चेतमध्य रेल्वेच्या दिवा रेल्वे स्थानक हे उपनगरीय नेटवर्कमधील सर्वाधिक गर्दीचे ठिकाण मानले जाते. येथे दररोज सुमारे ८९४ लोकल गाड्या धावतात, त्यापैकी ७० ते ७५ टक्के गाड्या दिवा येथे थांबतात. या स्थानकावरील लेव्हल क्रॉसिंग दिवसातून सरासरी ३९ वेळा उघडले जाते. त्यामुळे या भागात रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होतो. याच कारणास्तव दिवा परिसरात सुद्धा उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे..प्रवाशांसाठी दिलासाफाटक बंद करून रोड ओव्हर ब्रिज उभारल्यास लोकल गाड्यांना "ग्रीन कॉरिडॉर" मिळेल. या मार्गावर गाड्यांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि वेळेत पूर्ण होणार असून, रेल्वेच्या 'वक्तशीर लोकल' मोहिमेला मोठा हातभार लागेल. याशिवाय, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीही कमी होईल.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, "कल्याण ते कर्जत विभागात सुरु असलेले हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दररोज हजारो प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि उपनगरीय नेटवर्क अधिक कार्यक्षम बनेल.