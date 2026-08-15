मुंबई

Central Railway: कर्जत-खोपोली प्रवास आरामदायी होणार, १५ डब्यांच्या लोकल धावणार, मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; पाहा वेळापत्रक

Mumbai Local Train: मध्य रेल्वेने १५ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्जत-खोपोली प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Central Railway 15-coach Local Train

Central Railway 15-coach Local Train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात, यामुळे ट्रेनमध्ये नेहमीच मोठी गर्दी दिसून येते. या गर्दीमुळे प्रवाशांमध्ये होणारी धक्काबुक्की आणि वादाच्या घटना कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रेल्वे प्रशासनाने १५ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Mumbai Local Train
central railway
Railway Administration
Marathi News Esakal
www.esakal.com