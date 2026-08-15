Central Railway: कर्जत-खोपोली प्रवास आरामदायी होणार, १५ डब्यांच्या लोकल धावणार, मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात, यामुळे ट्रेनमध्ये नेहमीच मोठी गर्दी दिसून येते. या गर्दीमुळे प्रवाशांमध्ये होणारी धक्काबुक्की आणि वादाच्या घटना कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रेल्वे प्रशासनाने १५ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कर्जतदरम्यान १५ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रतिलोकल प्रवासी क्षमतेत सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत आणि खोपोलीकडे ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..Mumbai Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर मस्ती नडली, एकाचा मृत्यू दोघे गंभीर; दुचाकी अपघाताचा भीषण VIDEO.सीएसएमटी ते कर्जतदरम्यानच्या या फेऱ्या गर्दीच्या वेळेत धावणार आहेत. म्हणजेच सकाळी ८ वाजून २७ मिनिटांची अंबरनाथ-सीएसएमटी लोकल आणि सकाळी १० ची खोपोली-कर्जत लोकल आता १५ डब्यांची होणार आहे. तर सायंकाळी ७ वाजून ४२ मिनिटांची सीएसएमटी-अंबरनाथ आणि सायंकाळ ७ वाजून ५० मिनिटांची सीएसएमटी-कर्जत लोकल १५ डब्यांची करण्यात येणार आहे..तथापि, सीएसएमटी-अंबरनाथची १५ डब्यांची लोकल आता सीएसएमटीऐवजी दादरहून सुटणार आहे. दादरहून रात्री ११ वाजून २३ मिनिटांनी ही लोकल ट्रेन सुटणार असून रात्री १२ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास अंबरनाथला पोहोचेल. मध्य रेल्वेच्या या निर्णयामुळे १५ डब्यांच्या लोकलची संख्या ५४ वर पोहोचणार आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.