Central Railway : रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय! आता तिकीटासाठी रांगेत उभे राहावे लागणार, 'ही' सेवा केली कायमस्वरूपी बंद!

Central Railway Ends QR Code Ticket Booking Service : गैरवापराला आळा; रेल्वेतील क्यूआर कोड तिकीट विक्री थांबली
मुंबई : लोकल किंवा रेल्वे स्थानकात तिकीट तपासनीस दिसताच क्यूआर कोड स्कॅन (Central Railway QR Code Tickets) करून तात्काळ तिकीट खरेदी करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मध्य रेल्वेने (Indian Railway) मोठा निर्णय घेतलाय. काल गुरुवारपासून क्यूआर कोडद्वारे तिकीट विक्री सेवा कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलीये.

