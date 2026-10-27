रेल्वेच्या गोंधळात तिघांचा मृत्यू, एकाने एसी लोकलच्या धडकेत गमावला जीव; तर घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान दोन मृतदेह

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या विस्कळीत लोकल सेवेदरम्यान सोमवारी तीन घटना समोर आल्या. भांडुप स्थानकात एसी लोकलच्या धडकेत २१ वर्षीय साहिल थिटे या तरुणाचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे, घाटकोपर आणि विक्रोळी स्थानकांदरम्यान दोन मृतदेह आढळले. तसेच, लोकलला विलंब होत असल्याने रेल्वे रुळांवरून चालत जाणारे दोन जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. या घटनांमुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..साहिल थिटे हा मुलुंड कॉलनीतील अमर नगर परिसरात राहत होता. तो भांडुप नाईट हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शिकत होता. सोमवारी तो भांडुप स्थानकातील फलाट क्रमांक चारवर लोकल पकडण्यासाठी उभा होता. फलाट क्रमांक दोनवर लोकल येत असल्याची उद्घोषणा झाल्यानंतर तिथे लवकर पोहोचण्यासाठी त्याने रूळ ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी फलाट क्रमांक तीनच्या रुळांवरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून कल्याणच्या दिशेने एसी लोकल धावत होती. या लोकलची जोरदार धडक बसल्याने साहिल गंभीर जखमी झाला. त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती वरिष्ठ रेल्वे पोलिस अधिकाऱ्याने दिली..घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान दोन मृतदेहघाटकोपर आणि विक्रोळी स्थानकांदरम्यान दोन मृतदेह आढळले आहेत. मोटरमनच्या निदर्शनास हे मृतदेह आल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या लोहमार्ग पोलिसांचे पोलीस उपायुक्त यांनी दिली. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू असून, मृत्यूचे कारण स्पष्ट झालेले नाही..रुळांवरून चालताना दोघे जखमीमध्य रेल्वेची लोकल सेवा विलंबाने धावत असल्याने रुळांवरून चालत जाणाऱ्या दोन जणांना जखमी अवस्थेत राजावाडी रुग्णालयात आणण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून मलमपट्टी करण्यात आली. या दोघांच्या दुखापतींचे नेमके कारण आणि घटनेचा सविस्तर तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही..मृतांची नावे राहुल राजभर (वय २५) आणि खरबान राजभर (वय ४०) अशी आहेत. दोघेही उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असून मुंबईत मेकॅनिकलचे काम करत होते. तर, ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान रेल्वेच्या धडकेने आणखी एक प्रवासी गंभीर जखमी झाला. जखमीला तात्काळ रुग्णालयात हलवण्यात आले. तातडीचे उपचार सुरू, अवस्था गंभीर जखमी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.