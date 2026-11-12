दिवा फाटकामुळे लोकलचा खोळंबा! १८ मिनिटे गोंधळ; नऊ लोकल, सहा मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम

मुंबई : भाऊबीजनिमित्त भाऊ-बहिणींच्या भेटीगाठींसाठी मुंबईकरांची लगबग सुरू असताना बुधवारी (ता. ११) दिवा रेल्वे फाटकावरील वाहतूक कोंडीने प्रवाशांचे नियोजन बिघडवले. रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी हटत नसल्याने दुपारी १.३५ ते १.५३ या वेळेत तब्बल १८ मिनिटे फाटक उघडेच राहिले. त्यामुळे मध्य रेल्वेची उपनगरीय वाहतूक विस्कळित झाली. नऊ लोकल आणि सहा मेल-एक्स्प्रेस गाड्या रखडल्या, तर एकूण सुमारे ३० गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. ऐन सणाच्या दिवशी झालेल्या या खोळंब्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला..दिवा स्थानकाजवळील 'एलएक्स-२९' या रेल्वे फाटकावर वाहनांची मोठी गर्दी झाल्याने फाटक बंद करण्यात अडथळा निर्माण झाला. परिणामी दिवा, डोंबिवली आणि कल्याणसह पुढील स्थानकांवरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला. एकामागोमाग लोकल रखडल्याने स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढली. महिला, ज्येष्ठ नागरिकांना याचा विशेष त्रास झाला..Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर .उड्डाणपूल रखडलादिवा रेल्वे फाटकावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या ठिकाणी उड्डाणपुलाचे काम रखडल्याने वाहनचालकांना फाटकावरूनच ये-जा करावी लागते. वाहनांची वाढती संख्या आणि फाटकावरील अवलंबित्व यामुळे वारंवार कोंडी होते. त्याचा परिणाम रस्ते वाहतुकीसोबत रेल्वेच्या वेळापत्रकावरही होतो. उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने दिवेकर आणि रेल्वे प्रवाशांची या समस्येतून अद्याप सुटका झालेली नाही..विनयभंगानंतर तरुणीला लोकलखाली ढकलल्याचा आरोप; नायगाव स्थानकातील धक्कादायक घटना|Naigaon | Mumbai news.एका फाटकावर ८९४ लोकलची मदारदिवा रेल्वे स्थानकातून दररोज सुमारे ८९४ लोकल गाड्यांची ये-जा होते. त्यापैकी ७० ते ७५ टक्के लोकल येथे थांबतात. स्थानकाजवळील रेल्वे फाटक दिवसातून सरासरी ३९ वेळा उघडले जाते. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीतील कोंडीचा थेट परिणाम रेल्वेच्या वेळापत्रकावर होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.