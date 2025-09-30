Mumbai Local: लोकलला मिळाले स्वयंचलित दरवाजे, महाव्यवस्थापकांची पाहणी; Video Viral

मुंबई : लोकलने प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सातत्याने लोकलचे घडणारे अपघात पाहता अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व लोकल्सना स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याची चाचणी सुरु करण्यात आली. दरम्यान आता चाचणी यशस्वी झाली असून स्वयंचलित दरवाजे असलेली लोकल लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीना यांनी साध्या लोकलच्या पहिल्या स्वयंचलित दरवाजाची पाहणी केली. महिलांसाठीच्या डब्याला बसवलेला हा दरवाजा आणि त्याची कामगिरी याचे त्यांनी प्रत्यक्ष निरीक्षण केलेले आहे. याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..Thane News: सुट्टीत मावशीकडे राहायला गेली, पण तिथेच काळाने गाठले; झोपेतच चिमुकलीसोबत भयंकर घडले.मुंब्रा येथील अपघातानंतर रेल्वेने साध्या लोकलमध्ये स्वयंचलित दरवाजा बसवण्याचा प्रयोग सुरू केला. कुर्ला कारशेडमध्ये तयार केलेल्या प्रोटोटाइप कोचमध्ये वायू व व्हेंटिलेशन सुधारण्यासाठी छतावरील व्हेंटिलेशन युनिट आणि डब्यांना जोडणाऱ्या वेस्टिब्युलमध्ये तीन मोठे बदल केले गेले आहेत. तसेच खिडकीच्या आकाराच्या फ्रेमप्रमाणे जाळीदार स्क्रीन दरवाजावर लावली आहे. ज्यामुळे लोकलमध्ये हवा खेळती राहील..मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की हा प्रोटोटाइप कोच आहे. सध्या फक्त एका कोचमध्ये स्वयंचलित दरवाजा बसवला असून सर्व डब्यांसाठी रेल्वे बोर्डाची अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. रेल्वेने ही पावले प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी उचलली आहेत. अनेक वर्षांपासून डोंबिवली ते ठाणे यादरम्यान आणि इतर गर्दीच्या मार्गांवर लोकलमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू होण्याच्या घटना होत आहेत..नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी किती पैसे आणि कार्यकर्ते लागतात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.