मुंबई

Central Railway: दिवाळी संपली तरीही गिफ्टचा धडाका सुरूच! आणखी विशेष गाड्यांची घोषणा; रेल्वेचा मोठा निर्णय

Railway Special Trains: सणासुदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता रेल्वेने मोठी घोषणा केली आहे. दिवाळी आणि छठपूजेसाठी रविवारी विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे.
मुंबई : सणासुदीच्या काळात तसेच सुट्टीच्या कालावधीत बाहेरगावी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. यामुळे प्रत्येक प्रवाशाला तिकीट आरक्षण मिळत नसल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे दिसून येते. यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून सणासुदीच्या काळात विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे.

