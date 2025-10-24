Central Railway: दिवाळी संपली तरीही गिफ्टचा धडाका सुरूच! आणखी विशेष गाड्यांची घोषणा; रेल्वेचा मोठा निर्णय

मुंबई : सणासुदीच्या काळात तसेच सुट्टीच्या कालावधीत बाहेरगावी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. यामुळे प्रत्येक प्रवाशाला तिकीट आरक्षण मिळत नसल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे दिसून येते. यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून सणासुदीच्या काळात विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे..नुकतेच मध्य रेल्वेने दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्त विशेष गाड्यांची घोषणा केली होती. मात्र प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता मध्य रेल्वेने दिवाळी आणि छठपूजेसाठी रविवारी २४ विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत मध्य रेल्वे प्रशासनाने अधिकृत माहिती दिली असून यामुळे प्रवाशांना चांगलाच फायदा होणार आहे..Mumbai News: विरार ते मरीन ड्राइव्ह आता नॉन-स्टॉप! सी लिंक प्रकल्पाला 'पर्यावरण'ची अंतिम मंजुरी.कसे असेल वेळापत्रक?०१०३१ सीएसएमटी-बनारस विशेषवेळ - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथून सकाळी ७.३५ वाजता सुटेल.थांबा - ती दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिकरोड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना, माणिकपूर आणि प्रयागराज छेओकी या स्थानकांवर थांबेल.रचना - एक प्रथम वातानुकूलित (AC)-AC 2-स्तरीय, 1 AC 2-tier, 18 AC 3-tier आणि दोन जनरेटर कार.०१०४७ सीएसएमटी-दानापूर विशेषवेळ - सीएसएमटीहून दुपारी ३ वाजता सुटते.थांबा - ती दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छेओकी, पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा स्थानकांवर थांबेल.रचना - दोन AC-3 टियर, 18 स्लीपर/सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि दोन सामान्य द्वितीय श्रेणी-गार्डची ब्रेक व्हॅन..०१०७९ सीएसएमटी-गोरखपूर स्पेशलवेळ - सीएसएमटीहून रात्री १०.३० वाजता सुटेल.गाडी दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, कानपूर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती आणि खलीलाबाद स्टेशनवर थांबेल.रचना - तीन एसी ३-टायर, १० स्लीपर, पाच जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१००७ एलटीटी-लातूर स्पेशलवेळ - मध्यरात्री १२.५५ वाजता एलटीटीहून सुटेल.थांबा - गाडी ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, दौंड, कुर्डुवाडी आणि धाराशिव स्टेशनवर थांबेल.रचना - तीन एसी ३-टायर, १० स्लीपर, पाच जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०५३२६ लोकमान्य टिळक टर्मिनस -गोमती नगर विशेषवेळ - लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT)वरून सकाळी 7.55 वाजता निघते.थांबा - ही गाडी कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, राणी कमलापती, बिना, विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, कानपूर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनौ सिटी आणि बादशाहनगर स्थानकांवर थांबेल.रचना: एक एसी 2-टायर, तीन एसी 3-टायर, आठ स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन दुसरी सीटिंग-गार्डची ब्रेक व्हॅन.०११४३ लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT)-दानापूर स्पेशलवेळ -लोकमान्य टिळक टर्मिनस वरून सकाळी 10.30 वाजता निघते.थांबा - गाडी ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, जबलपूर, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छेओकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा स्टेशन.रचना: तीन एसी ३-टायर, १० स्लीपर, पाच जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०११२३ एलटीटी-मऊ स्पेशलवेळ - एलटीटीहून दुपारी १२.१५ वाजता सुटेल.थांबा - ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, भोपाळ, बीना, विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओरई, गोविंदपुरी जंक्शन, फतेहपूर, सुभेदारगंज, मिर्झापूर, वाराणसी जंक्शन, जौनपूर जंक्शन आणि औनरिहार स्टेशनवर थांबेल.रचना: दोन एसी २-टायर, आठ एसी ३-टायर, चार स्लीपर, सहा जनरल, एक जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि एक जनरल कार.०५५८६ लोकमान्य टिळक टर्मिनस -सहरसा स्पेशलवेळ - लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून दुपारी ४.३५ वाजता सुटेल.थांबा - गाडी कल्याण, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना, प्रयागराज छेओकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दानापूर, पाटलीपुत्र, हाजीपूर, मुझफ्फरपूर, समस्तीपूर, हसनपूर रोड, खगरिया, मानकर आणि सिमरी भक्तियारपूर स्टेशन.रचना: दोन एसी 2-टायर, पाच एसी 3-टायर, दोन एसी 3-टायर इकॉनॉमी, सहा स्लीपर, पाच जनरल, एक जनरल-गार्डची ब्रेक व्हॅन आणि एक जनरेटर व्हॅन..०५०३८ पनवेल-गोमती नगर विशेषवेळ - पनवेलहून दुपारी २.५५ वाजता निघते.थांबा - ही गाडी कल्याण, इगतपुरी, नाशिकरोड, मनमाड, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, विरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, कानपूर सेंट्रल आणि ऐशबाग स्थानकावर थांबेल.रचना: एक एसी फर्स्ट, दोन एसी टू-टायर, सहा एसी थ्री-टायर, आठ स्लीपर, चार जनरल, एक पेंट्री कार आणि दोन जनरेटर कार.०११५९ पनवेल-चिपळूण अनरिझर्व स्पेशलवेळ - पनवेलहून दुपारी ४.४० वाजता सुटेल.थांबा - ट्रेन सोमाटणे, आपटा, जिते, पेण, कासू, नागोठणे, रोहा, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, गोरेगाव रोड, वीर, सापे वामणे, करंजाडी, विनेहेरे, दिवांखावती, कळंबनी बुद्रुक, खेड आणि अंजनी स्टेशनवर थांबेल.रचना: आठ डब्यांचे मेमू..Mumbai News: रोजंदारी कामगारांची दिवाळी अंधारात! आरोग्य विभागाकडून बोनसचा प्रस्ताव रखडला.०१४१५ पुणे-गोरखपूर स्पेशलवेळ - पुण्याहून सकाळी ६.५० वाजता सुटेल.गाडी दौंड दोर मार्ग, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, विरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, कानपूर सेंट्रल, लखनौ, गोंडा आणि बस्ती स्थानकावर थांबेल.रचना: चार एसी 3-टायर, सहा स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१४११ पुणे-सांगनेर विशेषवेळ - पुण्याहून सकाळी ९.४५ वाजता निघते.थांबा - गाडी लोणावळा, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सुरत, अंकलेश्वर जंक्शन, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा आणि सवाई माधोपूर स्थानकावर थांबेल.रचना: चार एसी 3-टायर, सहा स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०१४४९ पुणे-दानापूर स्पेशलवेळ - पुण्याहून दुपारी 3.30 वाजता निघते.गाडी दौंड दोर मार्ग, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, सतना, प्रयागराज छेओकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा स्टेशन.रचना - चार एसी 3-टायर, सहा स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१४५७ हडपसर-दानापूर विशेषवेळ - हडपसर येथून सकाळी 8.30 वाजता प्रयाण.थांबा - गाडी दौंड दोर मार्ग, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छेओकी, पं. दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा स्टेशन.रचना - दोन एसी २-टायर, १४ स्लीपर/जनरल आणि दोन द्वितीय श्रेणी-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०१२१० हडपसर-नागपूर स्पेशलवेळ - हडपसर येथून दुपारी ३.५० वाजता सुटेल.थांबा - ट्रेन उरुळी, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा स्टेशनवर थांबेल.रचना: चार एसी ३-टायर, सहा स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१४५३ हडपसर-गाझीपूर सिटी स्पेशलवेळ - हडपसर येथून दुपारी ४ वाजता सुटेल.थांबा - गाडी दौंड दोर मार्ग, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, चाळीसगाव, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना, प्रयागराज छेओकी, वाराणसी, जौनपूर आणि औंरीहार स्थानकावर थांबेल.रचना - दोन एसी 2-टियर, 14 स्लीपर/जनरल आणि दोन द्वितीय श्रेणी-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०१९२३ हडपसर-विरांगणा लक्ष्मीबाई झाशी विशेषवेळ - 7.10 वाजता हडपसर येथून प्रयाण.थांबा - गाडी दौंड दोर मार्ग, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, राणी कमलापती आणि बिना स्थानकावर थांबेल. रचना: एक एसी 2-टायर, तीन एसी 3-टायर, सात स्लीपर, चार जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१४२७ खडकी-हजरत निजामुद्दीन स्पेशलवेळ - 4.45 वाजता खडकी येथून सुटेल.थांबा - गाडी लोणावळा, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सुरत, वडोदरा जंक्शन, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापूर सिटी, भरतपूर जंक्शन, मथुरा आणि कोसी कलान स्थानकांवर थांबेल.रचना - 16 AC 3-स्तरीय आणि दोन सामान/जनरेटर-गार्डची ब्रेक व्हॅन..०१४२५ दौंड-काळबुर्गी अनारक्षित विशेषवेळ - दौंड येथून पहाटे ५ वाजता निघते.थांबा - गाडी भिगवण, पारेवाडी, जेऊर, केम, कुर्डूवाडी, माढा, मोहोळ, सोलापूर, टिकेकरवाडी, होटगी, अकलकोट रोड, बोरोटी, दुधनी आणि गंगापूर स्थानकावर थांबेल.रचना: 10 सामान्य आणि दोन द्वितीय श्रेणी-लगेज-गार्ड प्रशिक्षक.०१४५१ कोल्हापूर-कलबुर्गी विशेषवेळ - कोल्हापूरहून सकाळी 6.10 वाजता निघते.थांबा - गाडी हातकणंगले, जयसिंगपूर, मिरज, आरग, बेळंकी, सलाग्रे, कवठेमहांकाळ, लंगरपेठ, धालगाव, जठ रोड, म्हसोबा डोंगरगाव, जावळे, वासूद, सांगोला, पंढरपूर, मोडलिंब, कुर्डूवाडी, माढा, मोहोळ, सोलापूर, अखिलकोट रोड, दुआंगण रोड स्टेशन येथे थांबेल.रचना - चार एसी 3-टायर, सहा स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०४७१६ साईनगर शिर्डी-बिकानेर स्पेशलवेळ - 7.35 वाजता साईनगर शिर्डी येथून प्रयाण.थांबा - ट्रेन मनमाड, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, विरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, ग्वाल्हेर, आग्रा कँट, भरतपूर, जयपूर, मेर्टा रोड, नागौर आणि बिकानेर स्थानकावर थांबेल.रचना: दोन एसी 2-टियर, 14 स्लीपर/जनरल आणि दोन द्वितीय श्रेणी-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१४७७ साईनगर शिर्डी-पुरी स्पेशलवेळ - 8.20 वाजता साईनगर शिर्डी येथून प्रयाण.थांबा - ट्रेन मनमाड, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, धामणगाव, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, भिलाई, रायगड, झारसुगुडा, संबलपूर, बारगढ रोड, बलांगीर, टिटलागड, रायगडा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड आणि पुरी स्टेशनवर थांबेल.रचना: दोन एसी 2-टियर, 12 स्लीपर/जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन..०१४२६ कलबुर्गी-दौंड विशेषवेळ - कलबुर्गी येथून सकाळी ६ वाजता निघते.थांबा - गाडी गंगापूर रोड, दुधनी, बोरोटी, अकलकोट रोड, होटगी, टिकेकरवाडी, सोलापूर, मोहोळ, माढा, कुर्डूवाडी, केम, जेऊर, पारेवाडी, भिगवण आणि दौंड स्थानकावर थांबेल.रचना - चार एसी 3-टायर, सहा स्लीपर, सहा जनरल आणि दोन जनरल-गार्ड ब्रेक व्हॅन.०१४५२ कलबुर्गी-कोल्हापूर विशेषवेळ - कलबुर्गी येथून सकाळी ७ वाजता निघते.थांबा - ही गाडी गंगापूर रोड, दुधनी, अकलकोट रोड, होटगी, टिकेकरवाडी, सोलापूर, मोहोळ, माढा, कुर्डूवाडी, पंढरपूर, सांगोला, वासुद, जावळे, म्हसोबा डोंगरगाव, जठ रोड, ढालगाव, लंगरपेठ, कवठे महांकाळ, सालगरे, बेलंकी, अरग, मिरज, जयसिंगपूर आणि हातकणंगले या स्थानकांवर थांबेल.रचना - आरक्षण - प्रवासी संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि www.irctc.co.in वर सर्व विशेष गाड्यांसाठी तिकिटे बुक करू शकतात. प्रवासी भारतीय रेल्वे चौकशी पोर्टलवर किंवा NTES अॅपद्वारे प्रत्येक स्थानकावरील थांब्यांच्या तपशीलवार वेळा देखील तपासू शकतात. उत्सवाच्या गर्दीत गैरसोय टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेने प्रवाशांना वैध तिकिटे घेऊन प्रवास करण्याची आणि विशेष गाड्यांच्या सेवांचा लाभ घेण्याची विनंती केली आहे. 