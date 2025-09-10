Central Railway: फुकट्यांना मध्य रेल्वेचा दणका! ५ महिन्यांत १७ लाख प्रवासी पकडले, १०० कोटींचा दंड

मुंबई : विनातिकीट प्रवास करून रेल्वेला फसवणाऱ्यांना मध्य रेल्वेने चांगलाच चाप लावला आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या केवळ पाच महिन्यांत तब्बल १७ लाख १९ हजार फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. या प्रवाशांकडून तब्बल १०० कोटी ५० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला असून, हा आतापर्यंतचा विक्रमी आकडा मानला जात आहे..ऑगस्टमध्ये विक्रमी दंडवसुलीऑगस्ट २०२५ महिन्यातच २ लाख ७६ हजार प्रवासी विनातिकीट गाडीत आढळले. गेल्या वर्षी याच महिन्यात ही संख्या २ लाख ३४ हजार होती. म्हणजेच यंदा विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या तब्बल १८ टक्क्यांनी वाढली आहे. परिणामी दंड वसुलीतही मोठी उडी घेतली असून, मागील वर्षीच्या ८ कोटी ८५ लाखांच्या तुलनेत यंदा १३ कोटी ७८ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला..नेहमी पेट्रोल पंप का म्हणतात, डिझेल पंप का नाही? वाचा मनोरंजक उत्तर....सुविधा उपलब्ध तरीही प्रवासी फुकटमुंबई आणि पुण्यातील उपनगरीय लोकल प्रवासासाठी तिकीट खिडक्या, एटीव्हीएम यंत्रणा, मोबाईल ॲपद्वारे तिकीट खरेदी अशा आधुनिक सुविधा रेल्वेकडून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तरीदेखील अनेक प्रवासी सर्रास तिकीट न घेता प्रवास करतात. परिणामी टीसींकडून सातत्याने मोहिमा राबवून कारवाई केली जात आहे..विभागनिहाय दंड वसुली (एप्रिल-ऑगस्ट २०२५)मुंबई विभाग -७.०३ लाख (फुकटे प्रवासी), २९.१७ कोटीभुसावळ विभाग -४.३४ लाख (फुकटे प्रवासी), ३६.९३ कोटीनागपूर विभाग -१.८५ लाख (फुकटे प्रवासी), ११.४४ कोटीपुणे विभाग -१.८९ लाख (फुकटे प्रवासी), १०.४१ कोटीसोलापूर विभाग -१.०४ लाख (फुकटे प्रवासी), ५.०१ कोटीमुख्यालय -१.०४ लाख (फुकटे प्रवासी), ७.५४ कोटी.पुस्तके नेहमी चौकोनी आकारात का असतात? .रेल्वेचा इशाराप्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि सन्मानाने प्रवास करण्यासाठी योग्य व वैध रेल्वे तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वेकडून करण्यात आले आहे.“विनातिकीट प्रवाशांवरील कारवाई पुढे अधिक कठोर केली जाणार आहे,” असा इशारा मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.