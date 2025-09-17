Central Railway: मध्य रेल्वेवर कवच चाचणी यशस्वी, प्रवासी सुरक्षेला नवी ताकद

मुंबई : प्रवासी सुरक्षेच्या दिशेने मध्य रेल्वेने ऐतिहासिक पाऊल उचलत ‘कवच’ या स्वदेशी सुरक्षा प्रणालीची पहिली यशस्वी चाचणी केली. रविवारी (ता. १४) सोलापूर विभागातील ढवलस ते भालवनी या २६ किलोमीटरच्या पट्ट्यात लोको परीक्षण पार पाडण्यात आले..महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही चाचणी झाली. या वेळी प्रधान मुख्य सिग्नल व दूरसंचार अभियंता मनिंदर सिंग उप्पल, सोलापूर विभागीय व्यवस्थापक डॉ. सुजीत मिश्रा उपस्थित होते. सिग्नल पासिंग एट डेंजर टाळणे, ब्लॉक सेक्शन व स्टेशन मास्टरकडून आपत्कालीन संदेश जनरेशन, टर्नआऊटवर वेग नियंत्रण या महत्त्वाच्या सुरक्षा चाचण्या घेण्यात आल्या. कुर्डुवाडी येथे चे पहिले ‘कवच’ सिम्युलेशन लॅब व प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित झाले आहे..Mumbai News: मुंबई-कोकण ‘रो-रो’ सेवेला दसऱ्याचा मुहूर्त! सागरी महामंडळाने कसली कंबर.प्रवासी सुरक्षेत मध्य रेल्वे अग्रेसर‘कवच’ ही भारतीय रेल्वेची स्वदेशी स्वयंचलित सुरक्षा प्रणाली असून, ती ट्रेन धोकादायक सिग्नलवरून पुढे जाण्यापासून रोखते, धडक टाळते आणि वेग नियंत्रणात ठेवते. स्टेशन उपकरणे आणि इंजिन यामधील रेडिओ लिंकद्वारे वास्तववेळेची माहिती देवाणघेवाण करून ही प्रणाली कार्य करते. प्रवासी सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यामध्ये मध्य रेल्वे आता देशात अग्रणी ठरली आहे..‘कवच’ म्हणजे काय?भारतीय रेल्वेची स्वदेशी स्वयंचलित सुरक्षा प्रणालीट्रेन धोकादायक सिग्नलवरून पुढे जाण्यापासून थांबवतेटक्कर टाळते, ओव्हरस्पीड रोखतेस्टेशन आणि इंजिन यामध्ये रेडिओ लिंकद्वारे माहितीची देवाणघेवाणवास्तव वेळेत वेग आणि मूव्हमेंट अथॉरिटीचे नियंत्रणया यंत्रणेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देता येणार आहे..Mumbai News: एल्फिन्स्टन पूल तोडकामाने ‘रुग्णकोंडी’, परळमधील रुग्णालये गाठण्यासाठी उशीर.काय तपासले?एसपीएडी (सिग्नल पासिंग एट डेंजर)ब्लॉक सेक्शन एसओएसस्टेशन मास्टर एसओएसटर्नआऊटवर वेग मर्यादाआतापर्यंत काय झाले?मार्च २०२५ मध्ये निविदा मंजूरअवघ्या सहा महिन्यांत यशस्वी चाचणी७३० लोकोमध्ये ‘कवच’ बसवण्यास मंजुरीभुसावळमध्ये एकात्मिक नियंत्रण केंद्र सुरू (१३४ ठिकाणांवर नियंत्रण)कुर्डुवाडीत पहिले प्रशिक्षण केंद्र सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.