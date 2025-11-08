मुंबई

Railway Employees Protest: रेल्वे आंदोलन परवानगीशिवाय! अहवाल मागवला; कारवाई होणार

Central Railway: मुंब्रा अपघातप्रकरणी सीएसएमटी स्थानकात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केलेले आंदोलन परवानगीशिवाय झाला असून याबाबत मध्य रेल्वेने अहवाल मागवला आहे. तसेच दोषी आढळल्यास कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंब्रा अपघातप्रकरणी दोन अभियंत्यांवर दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी सीएसएमटी स्थानकात केलेले आंदोलन प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरले. या आंदोलनामुळे तब्बल एक तास लोकल वाहतूक ठप्प झाली, लाखो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला आणि दोन प्रवाशांचा जीव गेला. या घटनेनंतर मध्य रेल्वेने संपूर्ण अहवाल मागवला असून, दोषी आढळल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.

