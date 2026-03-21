मुंबई

मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! रात्री १२ ते सकाळी १० पर्यंत मेगाब्लॉक; अनेक गाड्या रद्द, पण कोणत्या मार्गावर?

Central Railway Megablock : मध्य रेल्वेकडून प्लॅटफॉर्म विस्ताराच्या काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे मध्य रेल्वेवर विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या सामावून घेण्यासाठी ठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्म विस्ताराच्या कामासाठी मध्य रेल्वेकडून शनिवारी (ता. २१) मध्यरात्री १२ पासून रविवारी (ता. २२) सकाळी १० वाजेपर्यंत विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत धीम्या मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहणार असून, काही लोकल जलद मार्गावर वळविण्यात येणार आहेत.

Loading content, please wait...
