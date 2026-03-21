मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! रात्री १२ ते सकाळी १० पर्यंत मेगाब्लॉक; अनेक गाड्या रद्द, पण कोणत्या मार्गावर?

मुंबई : १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या सामावून घेण्यासाठी ठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्म विस्ताराच्या कामासाठी मध्य रेल्वेकडून शनिवारी (ता. २१) मध्यरात्री १२ पासून रविवारी (ता. २२) सकाळी १० वाजेपर्यंत विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत धीम्या मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहणार असून, काही लोकल जलद मार्गावर वळविण्यात येणार आहेत..मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागामार्फत ठाणे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ व ४ तसेच डोंबिवली स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म १ए, १ आणि २चा विस्तार करण्यात येत आहे. यासाठी मुलुंड-ठाणे आणि दिवा-डोंबिवली यादरम्यान अप व डाऊन धीम्या मार्गावर (क्रॉसओव्हर वगळून) हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मुंबई लोकलचा जम्बो ब्लॉक! 'या' लोकल रद्द, मेल, एक्स्प्रेस सेवांवरही परिणाम; कधी आणि कुठे? वेळापत्रक पहाच.जलद मार्गावर वळविलेल्या गाड्या ठाकुर्ली आणि कोपर येथे थांबणार नाहीत. ब्लॉकदरम्यान जलद मार्गावरील लोकलना त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा येथे अतिरिक्त थांबे देण्यात येणार आहेत..मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या मार्गात बदलब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी किंवा दादर येथून सुटणाऱ्या डाऊन मेल व एक्स्प्रेस गाड्या विद्याविहार-ठाणे-कल्याणदरम्यान पाचव्या मार्गावरून चालविण्यात येतील, तर सीएसएमटी/ दादरकडे येणाऱ्या मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या कल्याण-ठाणे-विद्याविहारदरम्यान सहाव्या मार्गावर वळविण्यात येतील. रेल्वे पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा मेगाब्लॉक आवश्यक असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले असून, प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी वेळापत्रक तपासून नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.