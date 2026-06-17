Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! शेवटची खोपोली लोकल दोन महिन्यांसाठी रद्द, आठवड्यातून तीन दिवस विशेष ब्लॉक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या पळसदरी ते खोपोली स्थानकांदरम्यान ट्रॅक स्पीड रिस्ट्रिक्शन (टीएसआर) संबंधित कामासाठी १७ जूनच्या मध्यरात्रीपासून पुढील दोन महिन्यांसाठी विशेष ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दर गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारी मध्यरात्री १.३० ते पहाटे ४.३० या वेळेत तीन तासांचा ब्लॉक राहणार असून, या कालावधीत पळसदरी-खोपोलीदरम्यान उपनगरीय सेवा उपलब्ध राहणार नाही..मध्य रेल्वेच्या या ब्लॉकमुळे हे बुधवार ते शुक्रवार रात्री ११.१८ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून सुटणारी दिवसातील शेवटची खोपोली लोकल कर्जतपर्यंत धावणार आहे. तसेच त्यानंतर खोपोलीहून रात्री १२.३० वाजता सुटणारी कर्जत लोकल पूर्णपणे रद्द राहील. ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून खोपोलीसाठी शेवटची लोकल रात्री १०.२८ वाजता सुटेल..Mumbai Water Crisis : मुंबईवर अभूतपूर्व पाणी संकट ! जलाशयांत केवळ १० टक्के पाणीसाठा; बांधकाम, जलतरणचा पाणीपुरवठा आजपासून बंद .तर खोपोलीहून कर्जतसाठी शेवटची लोकल रात्री ११.२० वाजता धावेल. ब्लॉकनंतर खोपोलीहून सीएसएमटीसाठी पहिली लोकल पहाटे ४.५० वाजता सुरू होईल, तर कर्जतहून खोपोलीसाठी पहिली लोकल पहाटे ५.४३ वाजता धावेल..प्रवाशांना फटकापुढील दोन महिने दर आठवड्याला तीन दिवस हा विशेष ब्लॉक घेतला जाणार असल्याने मध्यरात्री प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्याचा फटका बसणार आहे. विशेषतः खोपोली परिसरातून मुंबईकडे येणाऱ्या आणि रात्री उशिरा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सुधारित वेळापत्रकानुसार प्रवासाचे नियोजन करावे लागणार आहे. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी सुधारित वेळापत्रकाची माहिती घेऊनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर जलसंकटाचे सावट! पाणीकपातीत वाढ होणार, पालिकेचा मोठा निर्णय; कधीपासून आणि का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.