Megablock: रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार, मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर ५ दिवस मेगाब्लॉक; कुठं आणि कधीपासून? पाहा वेळापत्रक...

मुंबई : मुंबई लोकलबाबत अभियांत्रिकी कामे करण्यासाठी प्रशासनाकडून मेगाब्लाॅक घेण्यात येतो. आठवड्याच्या प्रत्येक रविवारी उपनगरीय लोकल मार्गांवर मेगाब्लाॅक घेण्यात येतो. असे असतानाच मध्य रेल्वेवर पाच दिवस विशेष ब्लाॅक घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वे इगतपुरी-कसारादरम्यान, ओव्हरहेड इलेक्ट्रिकलच्या कामासाठी १७ मे ते २२ मे या कालावधीत विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला जाणार आहे. हा ब्लॉक दररोज दुपारी ३.५० ते सायंकाळी ५.५० पर्यंत लागू असणार आहे. या ब्लॉक दरम्यान, उपनगरीय सेवा आणि काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार आहे..मध्य रेल्वेने याबाबत नियोजन जारी केले असून त्यानुसार, १७ मे रोजी इगतपुरी-कसारा सेक्शनच्या अप आणि डाउन मेन लाईन आणि मिड लाईनवर ब्लॉक घेतला जाईल. तर १८ मे ते २२ मे पर्यंत अप-डाउन मेन लाईन, मिड लाईन आणि यार्ड लाईनवर काम केले जाईल..दरम्यान या ब्लॉकमुळे, १७ मे रोजी धावणारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस-बलिया कामायनी एक्सप्रेस पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही गाडी आता दुपारी १:५० ऐवजी दुपारी ३:३० वाजता सुटेल. याव्यतिरिक्त, अनेक मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या देखील विविध स्थानकांवर थांबण्यात येतील. लोकमान्य टिळक टर्मिनस-राजगीर एक्सप्रेस आटगाव येथे, सेवाग्राम एक्सप्रेस खडवली येथे आणि सुलतानपूर एक्सप्रेस टिटवाळा येथे थांबण्यात येतील..गाड्या उशिराने धावणारब्लॉक संपल्यानंतर सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस ही गाडी सुटून खार्डी स्टेशनवर २० मिनिटे थांबवली जाईल. तर गाड्यांची गर्दी झाल्यामुळे उद्योगनगरी एक्सप्रेस आणि नंदीग्राम एक्सप्रेसला अंदाजे १० ते १५ मिनिटांचा विलंब होऊ शकतो, असे मध्य रेल्वेचे म्हणणे आहे. ब्लॉक कालावधीत आसागाव आणि कसारा दरम्यानची उपनगरीय सेवा पूर्णपणे स्थगित केली जाईल. तर कसारा येथून सुटणाऱ्या अनेक लोकल गाड्या आसागाव स्टेशनवरच थांबतील आणि तिथूनच पुन्हा सुरू होतील.