Mumbai Local: प्रवाशांना दिलासा! ८ तासांच्या प्रतिक्षेनंतर जीवनवाहिनी पुन्हा सुरु

मुंबई : मुसळधार पावसामुळे मंगळवारी मध्य रेल्वेची जीवनवाहिनी ठप्प झाली होती. सकाळी ११.३० वाजता कुर्ला-सायन दरम्यान जलद मार्गावरील रुळ पाण्याखाली गेल्याने सीएसएमटी ते ठाणे दरम्यानची लोकल सेवा बंद करण्यात आली. हा खंड तब्बल आठ तासांपर्यंत कायम राहिला. संध्याकाळी ७ वाजून २८ मिनिटांनी सीएसएमटीवरून कल्याणकडे लोकल सुटली आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला..लोकल सेवा बंद झाल्याने हजारो प्रवासी स्थानकांवर अडकले होते. अनेकांना रुळांवरून चालत स्थानक गाठावे लागले. काहींनी पर्यायी मार्गाने बस, रिक्षा वा खाजगी वाहनांचा आधार घेतला, पण रस्त्यांवर पाणी साचल्याने त्यातही मोठी अडचण आली. दिवसभराची प्रतीक्षा संपल्यानंतर संध्याकाळी लोकल सुरू झाली तेव्हा प्रवाशांनी टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त केला..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! रेल्वे सेवा विस्कळीत, अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेचा मदतीचा हात .मात्र हार्बर मार्गावरील चुनाभट्टी-कुर्ला विभागात अजूनही पाणी साचले असल्याने तेथील सेवा सुरू झालेली नाही. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांचे हाल कायम आहेत. पावसामुळे मिठी नदी धोक्याच्या पातळीवर वाहत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहतूक हळूहळू सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..आयएमडीचा अलर्ट जारीमुंबईमध्ये अजूनही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. २० ऑगस्टसाठी आयएमडीने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, तर रायगडमध्ये रेड अलर्ट जारी आहे. शहरात उपनगरांमध्ये २०० मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडला, ज्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. दरम्यान, पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमधील पाण्याची पातळी देखील धोक्याच्या पातळीवर आहे..मुंबईत मुसळधार पावसाचा तडाखागेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत पावसाची संततधार सुरुच आहे. यामध्ये सांताक्रूझ आणि विक्रोळीला पावसाचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे समोर आले आहे. सांताक्रूझमध्ये सकाळी ८.३० ते दुपारी २.३० या सहा तासांच्या कालावधीत १५१.४ मिमी पाऊस पडला, तर विक्रोळीमध्ये १४१.५ मिमी पाऊस पडला. जुहूमध्येही ११०.५ मिमी, भायखळा आणि वांद्रे येथे अनुक्रमे ९२ मिमी आणि ८९ मिमी पाऊस पडला. सहा तासांच्या कालावधीत कुलाबा येथे फक्त २९ मिमी पाऊस पडला. तर उपनगरातील इतर अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडला, तर दक्षिण मुंबईतील कुलाबासारख्या भागात तुलनेने हलका पाऊस पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.