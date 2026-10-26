मुंबईकरांचे हाल! मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीचा बोजवारा, ५ तासापासून लोकल जागेवरच; कधी होणार सुरळीत? महत्त्वाची अपडेट समोर

मुंबई : आज सकाळच्या सुमारास मध्य रेल्वे मार्गावर एकाचवेळी दोन ठिकाणी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे सकाळपासून मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह इतर प्रवाशांना मोठा फटका बसला आहे. मागील पाच तासापासून मुंबई लोकल ट्रेन एकाच जागेवर उभी असल्यामुळे लोकल सेवा कधी सुरळीत होणार, असा प्रश्न प्रवाशांकडून विचारला जात आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवार (ता. २६) रोजी सकाळी अंदाजे ९ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास कांजूरमार्ग स्थानकावरील सर्व मार्ग बंद असल्याचे आणि सर्व सिग्नल बंद असल्याची माहिती एस.सी.ओ.आर. (SCOR) द्वारे देण्यात आली. या बिघाडामुळे कांजूरमार्ग स्थानकावरील, तसेच विक्रोळी आणि भांडुप स्थानकांदरम्यानचे सिग्नल बंद होते..Mumbai Local: 'ओव्हरहेड वायर' वर कोणी कपडा सुकायला टाकला? मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत अन् M-Indicatorवर प्रवाशांचे भन्नाट चॅट .सकाळी साडे नऊ ते १० वाजेच्या सुमारास मध्य रेल्वेमार्गावरील सिग्नल यंत्रणेत झालेला बिघाड आता दुपारचे तीन वाजून गेल्यानंतर अद्यापही दुरुस्त करता आलेला नाही. परिणामी मागील ५ तासांपासून मध्य रेल्वेची अप आणि डाऊन मार्गावरील धीम्या आणि जलद मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. लोकलचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले असल्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होताना दिसत आहेत. तसेच ही वाहतूक सुरळीत होण्यास सायंकाळ-रात्र होणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..Mumbai Local: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचा खोळंबा! गाड्या दीड तास उशिरा, प्रवाशी रुळांवर; Video.रेल्वे वाहतूक खालील व्यवस्थांनुसार नियंत्रित करण्यात आलीकांजूरमार्ग स्थानकावर आणि विक्रोळी-भांडुप दरम्यान रेल्वेगाड्यांचे परिचालन 'ए-बोर्ड' प्राधिकरणाद्वारे करण्यात आले. भांडुप-विक्रोळी दरम्यानच्या ५ व्या आणि ६ व्या मार्गावरही 'ए-बोर्ड' प्राधिकरणाचा वापर करण्यात आला.विक्रोळी आणि भांडुप दरम्यान 'डाऊन' (DN) लोकल लाईन व 'डाऊन' थ्रू लाईनवर, तसेच भांडुप आणि विक्रोळी दरम्यान 'अप' (UP) लोकल लाईन व 'अप' थ्रू लाईनवर ही पद्धत लागू करण्यात आली.रेल्वेगाड्यांना 'टीडी ९१२' (TD 912) प्राधिकरणांतर्गत धावण्याची परवानगी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.