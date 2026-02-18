Railway Loco Pilots: प्रशासनाकडून दबाव, तणावपूर्ण कामकाज अन्...; मुंबई लोकलच्या लोको पायलटांचा सामूहिक VRS अर्ज दाखल

मुंबई : मध्य रेल्वेतील लोको पायलट्सचा सामूहिक VRS अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वेवर लोको पायलटची २३० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अधिकचे कामाचे तास उर्वरीत कर्मचाऱ्यांवर येतात. यामुळे 'आम्हाला सुविधा द्या नाहीतर, आमच्या स्वेच्छा निवृत्तीची परवानगी द्या, अशी मध्य रेल्वेच्या पायलट्सनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेच्या ७२ लोको पायलट्सनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त करत VRS अर्ज सादर केला आहे. यामध्ये लोको पायलट्सनी त्यांच्यावर दबाव असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासनाकडून मानसिक छळ, नकळत सिग्नल नियम तोडल्याने होणारी कारवाई, विश्रामगृहात मिळणारे निकृष्ट दर्जाचे जेवण, खराब सुविधा या अशा कारणांमुळे मानसिक आणि शारीरिक तणाव वाढत असल्याचे म्हटले आहे. .Navi Mumbai: नवी मुंबईत एमआयडीसी भूखंडांवर झोपड्यांचे पुन्हा अतिक्रमण! भूमाफियांचा सक्रिय डाव; गरजूंची फसवणूक, कारवाईची तीव्र .पत्र देणारे लोको पायलट ५० पेक्षा जास्त वयाचे असून त्यांनी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना पत्र लिहून स्वेच्छा निवृत्ती देण्याची केली मागणी केली आहे. दरम्यान त्यांची ही मागणी एक प्रकारे प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .प्रशासनाच्या मनमानीविरोधात लोको पायलट्सचा संतापड्युटीदरम्यान पुरवले जाणारे अन्न निकृष्ट व अस्वच्छ असल्याची तक्राररनिंग रूम व विश्रांतीगृहांची दयनीय अवस्था; स्वच्छता व मूलभूत सुविधांचा अभावआवश्यक विश्रांती न मिळाल्याने सुरक्षावर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणामलॉबी, ट्रिप शेड व रनिंग रूमकडे जाणाऱ्या मार्गांवर प्रकाशव्यवस्था व सुरक्षित प्रवेशाचा अभावविशेषतः रात्रीच्या वेळी गंभीर सुरक्षाधोका निर्माण होत असल्याचा आरोप.प्रशासनाकडून अवाजवी दबाव, अनावश्यक हस्तक्षेप व तणावपूर्ण कामाचे वातावरणमानसिक शांतता, निर्णयक्षमता व कार्यक्षमता यावर विपरीत परिणामअनियमित ड्युटी तास, सततचा ताण व कुटुंबीयांपासून दुरावाशारीरिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि कौटुंबिक आयुष्यावर प्रतिकूल परिणामवारंवार तक्रारी करूनही ठोस उपाययोजना न झाल्याचा आरोपआरोग्य, सन्मान व सुरक्षिततेसाठी VRS हा पर्याय स्वीकारल्याचे कर्मचाऱ्यांचे स्पष्टीकरण..Railway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! रेल्वे गाड्यांची वेळ बदलणार, मध्य रेल्वेची घोषणा; कधीपासून होणार नवे वेळापत्रक लागू?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.