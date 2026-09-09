Mumbai Local: मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रद्द, कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क

मुंबई : कार्यालयात पोहोचण्याची वेळ निश्चित असली, तरी मध्य रेल्वेच्या लोकलचे वेळापत्रक मात्र अनिश्चित झाले आहे. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत लोकल उशिराने धावणे, फेऱ्या रद्द होणे आणि दोन गाड्यांमधील अंतर वाढल्याने ठाणे, कल्याण आणि पुढील स्थानकांमधून मुंबईकडे येणाऱ्या प्रवाशांना रोजच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. लोकलच्या विलंबामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत असून, त्याचा परिणाम नोकरदारांच्या कार्यालयीन वेळेवर होत आहे. .ठाणे स्थानकावर मंगळवारी सकाळी याचा प्रत्यय आला. सीएसएमटीकडे येणारी सकाळी ९.०८ वाजताची लोकल ९.२० वाजता सुटली. त्यामुळे नियमित प्रवासाच्या तुलनेत प्रवाशांना मोठा विलंब सहन करावा लागला. सोमवारीही ठाणे स्थानकातील ९.०८ वाजताची लोकल रद्द करण्यात आली. तर ९ वाजताची लोकल ९.११ वाजता सुटली. त्यानंतर ९.१६ वाजताची लोकलही ९.२४ वाजता रवाना झाली. एक फेरी रह झाल्याने पुढील लोकलमध्ये गर्दी वाढली. परिणामी अनेक स्थानकांवरही गर्दी वाढली. 7th Pay Commission: बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा, पगारात होणार मोठी वाढ; सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे.प्रवाशांनी विचारला मोटरमनला जाबकल्याणहून सकाळी ८.४६ वाजता सुटणाऱ्या लोकललाही नियमित प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. सीएसएमटीला पोहोचण्यासाठी या लोकलला अनेकदा दोन तास लागत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे संतप्त प्रवाशांनी सीएसएमटी स्थानकात मोटरमनला जाब विचारला..Premnagarcha Maharaja: मुंबईत आगमनसोहळ्यात मोठी दुर्घटना, तातडीने गणेशमूर्तीचं विसर्जन, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.