मुंबई

Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क! मध्य रेल्वेवर वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा १५-२० मिनिटं खोळंबा

Central Railway: मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल वाहतूक विस्कळीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकल गाड्या १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
Mumbai Local

Mumbai Local

sakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलचा खोळंबा झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. ओव्हरहेड व्हायरवर कापड अडकल्यामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. परिणामी मुलुंड ते ठाणे दरम्यान लोकल १५ ते २० मिनिटं उशिराने धावत असल्यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्यांसह प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे.

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