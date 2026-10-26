Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क! मध्य रेल्वेवर वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा १५-२० मिनिटं खोळंबा

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलचा खोळंबा झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. ओव्हरहेड व्हायरवर कापड अडकल्यामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. परिणामी मुलुंड ते ठाणे दरम्यान लोकल १५ ते २० मिनिटं उशिराने धावत असल्यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्यांसह प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर सोमवारी सकाळी ऐन गर्दीच्या वेळीच तांत्रिक बिघाड झाल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. ठाणे ते मुलूंड आणि कांजुरमार्ग ते भांडुप स्थानकादरम्यान एकाच वेळी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याने अप आणि डाऊन मार्गावरील धीम्या व जलद दोन्ही मार्गांवरील गाड्यांच्या फेऱ्या खोळंबल्या आहेत..Praniti Shinde: ‘शेतकऱ्यांसह रास्ता रोको करणार, गोळ्या झेलण्याची तयारी’; खासदार प्रणिती शिंदे यांचा इशारा.मध्य रेल्वेच्या नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज (ता.२६) सकाळी १०:५५ वाजताच्या सुमारास या तांत्रिक बिघाडाची नोंद झाली. एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसएमटी) दिशेने येणाऱ्या आणि कल्याण-कसारा-कर्जतच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल गाड्यांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे..प्रवाशांचे हाल, गाड्या धीम्या गतीनेसकाळी कामावर जाण्याच्या वेळेतच हा बिघाड झाल्याने स्थानकांवर आणि लोकल गाड्यांमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी जमली आहे. खबरदारीचा उपाय आणि सुरक्षिततेचा भाग म्हणून या मार्गावरील गाड्या अत्यंत धीम्या गतीने चालवण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक लोकल गाड्या रस्त्यातच उभ्या असून १० ते १५ मिनिटांच्या विलंबाने धावत आहेत..दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरु घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेच्या तांत्रिक विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून सिग्नल यंत्रणेतील बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. वाहतूक लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..Mumbai Crime: खळबळजनक घटना! घाटकोपरमध्ये बापानेच ९ महिन्यांच्या बाळाला स्कायवॉकवरून फेकलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.