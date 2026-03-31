Central Railway: मध्य रेल्वेवर गोंधळाची परिस्थिती, रुळावर पडून प्रवाशाचा मृत्यू, लोकल सेवा खोळंबली

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. यामुळे लोकलमध्ये नेहमीच प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून येते. परंतु याच गर्दीमुळे लोकलमधून पडून, रेल्वे रुळावरून चालताना किंवा रेल्वे रुळावरून प्लॅटफॉर्म क्रॉस करताना अनेक अपघात होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. अशीच एक घटना भाईंदर येथे घडल्याचे समोर आले आहे. .भाईंदरच्या रेल्वे स्थानक फलाट क्रमांक 1 वरील रेल्वे रुळात पडून प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी मीरा-भाईंदर परिसरातून मोठ्या संख्येने नोकरदार मुंबईकडे प्रवास करत असताना ही दुर्घटना घडली. मात्र या घटनेमुळे फलाट क्रमांक एक वरील रेल्वे सेवा काही काळ खोळंबली होती. परंतु मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर रेल्वे सेवा पुन्हा सुरळीत सुरू झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे..या रेल्वे अपघाताचे कारण अद्याप समोर आले नाही. मात्र प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असल्यामुळे गोंधळाच्या परिस्थितीत हा अपघात झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घटनेनंतर रेल्वे स्थानक परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असून, जखमीची माहिती अद्याप समोर आली नाही..पंजाब मेलखाली प्रवाशाचा मृत्यूटिटवाळा रेल्वे स्थानकात गुरुवारी (ता. २६) संध्याकाळी पंजाब मेलखाली चिरडून एका प्रवाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातामुळे कसारा मार्गावरील रेल्वे वाहतूक सुमारे पाऊण तास ठप्प झाली होती. रेल्वे प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळेच हे अपघात होत असल्याचा आरोप करत, कल्याण-कसारा-कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. घटनेनंतर प्रवाशांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण होते.