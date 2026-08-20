Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा! एकामागोमाग दोन अपघात; एकाची धावत्या लोकलमधून उडी, तर दुसरा गाडीखाली पडून जखमी

मुंबई : ठाणे स्थानकाजवळ बुधवारी सकाळी काही मिनिटांच्या अंतराने घडलेल्या दोन घटनांमुळे मध्य रेल्वेच्या जलद लोकल वाहतुकीवर परिणाम झाला. डाऊन जलद मार्गावर एका व्यक्तीने आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या केली, तर त्यानंतर अप जलद मार्गावर एक प्रवासी लोकलखाली पडून जखमी झाला. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत दोन्ही मार्गावरील लोकल काही काळ खोळंबल्याने प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागला..सकाळी ८.३७ वाजता ठाणे स्थानकाजवळ डाऊन जलद मार्गावर एक व्यक्ती रुळांवर आढळून आली. लोकलच्या मोटरमनच्या निदर्शनास ही बाब येताच त्यांनी गाडी थांबवून नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. त्यानंतर आरपीएफचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि संबंधित व्यक्तीला रुळांवरून बाजूला काढले..BEST Bus: बेस्टचा ताफा वाढणार, 'ओपन डेक'सह १५० दुमजली इलेक्ट्रिक बस मिळणार .आजारपणाला कंटाळून संबंधित व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची माहिती ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी दिली. या घटनेमुळे सकाळी ८.३७ ते ८.४५ या कालावधीत डाऊन जलद मार्गावरील लोकल वाहतुकीवर परिणाम झाला. काही लोकल काही मिनिटांसाठी थांबविण्यात आल्या..अप जलद मार्गावर परिणामसकाळी ८.४५ च्या सुमारास ठाणे स्थानकाजवळ अप जलद मार्गावर एक प्रवासी लोकलखाली पडून जखमी झाला. रेल्वे प्रशासनाने तातडीने मदतकार्य करून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. प्रवासी नेमका कसा पडला, याचा तपास रेल्वे पोलिसांकडून सुरू आहे..ठाणे, डोंबिवली, कल्याण स्थानकांत गर्दीदोन्ही घटनांमुळे जलद लोकलच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. लोकल उशिराने धावल्याने ठाणे, डोंबिवली आणि कल्याण स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी झाली. विस्कळीत झालेले वेळापत्रक सुरळीत करण्यास काही वेळ लागल्याने त्याचा परिणाम पुढील लोकल सेवांवरही झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.