मुंबई

Mumbai Local: बंद दरवाजाची साधी लोकल लांबणीवर, मुंबईकरांच्या प्रतीक्षेत वाढ; सुरक्षा चाचणीत तांत्रिक अडथळे

Central Railway: बंद दरवाजाची साधी लोकल सुरक्षा चाचणीत तांत्रिक अडथळे निर्माण झाल्यामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे. परिणामी या लोकलसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Non AC Closed Door Mumbai Local

Non AC Closed Door Mumbai Local

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईच्या गर्दीच्या लोकलमध्ये दरवाजाला लटकून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना अधिक सुरक्षित पर्याय मिळण्याची आशा पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या नॉन-एसी क्लोज्ड-डोअर लोकलच्या सुरक्षा चाचणीतच तांत्रिक आणि यांत्रिक अडचणी आढळल्याने प्रवाशांना या लोकलसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

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