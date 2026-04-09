Central Railway: १६४ कोटी प्रवाशांची मध्य रेल्वेला पसंती; नव्या गाड्या, सेवा विस्ताराचा परिणाम

मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये मध्य रेल्वेने प्रवासी वाहतुकीत स्थिर वाढ नोंदवत ८.१६ लाख गाड्यांमधून तब्बल १६४.३० कोटी प्रवाशांची वाहतूक केली आहे. मागील वर्षीच्या १६१.३३ कोटी प्रवाशांच्या तुलनेत ही १.८४ टक्के वाढ असून, उपनगरी तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या कालावधीत मध्य रेल्वेने सुमारे ८.३३ लाख रेल्वेसेवा कोणत्याही गंभीर अपघाताविना चालवल्या. त्यामध्ये ६.२८ लाख उपनगरीय सेवा (मुंबई व पुणे विभाग) आणि २.०५ लाख मेल, एक्स्प्रेस व प्रवासी गाड्यांचा समावेश आहे. उपनगरीय सेवांमधून १४३.५८ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला असून, त्यात १.१२ टक्के वाढ झाली आहे. तर मेल, एक्स्प्रेस व इतर गाड्यांमधून २०.७१ कोटी प्रवाशांनी प्रवास करीत ७.०८ टक्के वाढ नोंदवली आहे..प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने ३३ गाड्यांना ७६ अतिरिक्त थांबे दिले आहेत. तसेच विविध मार्गांवर सात नवीन गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे-अजनी वंदे भारत एक्स्प्रेस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सहरसा आणि पनवेल-अलीपूरद्वार अमृत भारत एक्स्प्रेस तसेच हडपसर-जोधपूर, हडपसर-रिवा, हडपसर-मुजफ्फरपूर आणि साईनगर शिर्डी-तिरुपती एक्स्प्रेसचा समावेश आहे..सणासुदीत विशेष गाड्यासणासुदीच्या काळातील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १२,०३२ विशेष गाड्या चालवल्या. यामध्ये गणपती, दिवाळी, छठपूजा, होळी, उन्हाळी आणि आषाढी एकादशी विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. तसेच २३ गाड्यांना अतिरिक्त सामान्य डबे जोडण्यात आले..उपनगरी सेवांचा विस्तार१० उरण मार्गावर नवीन उपनगरी सेवा सुरू५० या मार्गावरील सेवांची संख्या वर पोहोचली१,८२० मध्य रेल्वेवरील एकूण उपनगरी सेवा झाल्या१४ सीएसएमटी-कल्याण आणि सीएसएमटी-पनवेल मार्गावरील प्रत्येकी सेवा एसी लोकलमध्ये रूपांतरित.नवीन स्थानके, वेगवाढमुंबई उपनगरीय विभागात गव्हाण व तारघर ही दोन नवीन स्थानके सुरू झाली असून, अमळनेर-बीड मार्गावर पाच स्थानके सुरू करण्यात आली आहेत.१२ स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात आला असून, ७७ जोड्यांच्या गाड्यांचा वेग ११० वरून १३० किमी प्रतितास करण्यात आला आहे.