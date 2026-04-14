Mumbai AC Local : मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात नवी एसी लोकल धावण्यासाठी सज्ज: हार्बरवर १४ फेऱ्या वाढणार

- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबईकरांसाठी उन्हाळ्याच्या तडाख्यात दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात आणखी एक नवीन एसी लोकल रेक दाखल झाला असून सध्या त्याच्या तांत्रिक आणि सुरक्षा चाचण्या सुरू आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा रेक लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. विशेष म्हणजे या नव्या रेकमुळे हार्बर मार्गावर एसी लोकलच्या १४ नव्या फेऱ्यांची भर पडणार असून एकूण फेऱ्या २८ वर जाणार आहेत..मध्य रेल्वेने २६ जानेवारी २०२६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते पनवेल दरम्यान पहिली एसी लोकल सेवा सुरू केली होती. सुरुवातीपासूनच या सेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. वाढती मागणी आणि उन्हाळ्यातील प्रचंड गर्दी लक्षात घेता एसी लोकल फेऱ्या वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत होती.याच पार्श्वभूमीवर चेन्नई येथील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये तयार करण्यात आलेला नवा एसी लोकल रेक मुंबईत दाखल झाला आहे. या रेकची सध्या तांत्रिक तपासणी, ब्रेक चाचण्या तसेच सुरक्षा मानकांनुसार विविध चाचण्या घेतल्या जात आहेत. सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर हा रेक सेवेत दाखल केला जाणार आहे..हार्बर मार्गावर मोठी वाढ अपेक्षितया नव्या रेकच्या समावेशामुळे हार्बर मार्गावरील एसी लोकल सेवेत १४ अतिरिक्त फेऱ्या वाढणार आहेत. सध्या सीएसएमटी ते पनवेल दरम्यान १४ एसी लोकल फेऱ्या चालविण्यात येतात. नवीन रेकमुळे ही संख्या दुप्पट होऊन २८ फेऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे दररोज हजारो प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि गार वातावरणात प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.नवी मुंबई परिसरात वाढती लोकसंख्या आणि प्रवासी वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेता हार्बर मार्गावर एसी सेवांचा विस्तार महत्त्वाचा ठरत आहे. विशेषतः उकाड्याच्या काळात ही सेवा प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे..सध्या ९४ एसी लोकल फेऱ्यामध्य रेल्वेवर सध्या दररोज सुमारे ९४ एसी लोकल फेऱ्या चालवल्या जात आहेत. या फेऱ्या मुख्यतः सीएसएमटी ते कल्याण तसेच कसारा आणि करजत या मार्गांवर कार्यरत आहेत. हार्बर मार्गावर सध्या १४ एसी लोकल फेऱ्या सुरू आहेत.नव्या रेकच्या आगमनामुळे ही क्षमता आणखी वाढणार असून एसी लोकल सेवेचे जाळे अधिक विस्तारित होणार आहे..ताफ्यात ९ एसी रेकसध्या मध्य रेल्वेकडे ८ एसी लोकल रेक कार्यरत आहेत. यापैकी ७ रेकच्या माध्यमातून नियमित सेवा चालवली जाते, तर एक रेक देखभालीसाठी राखीव ठेवण्यात येतो. आता नव्या रेकच्या समावेशामुळे एकूण एसी रेकची संख्या ९ वर पोहोचणार आहे.या वाढीमुळे एसी लोकल फेऱ्यांमध्ये सातत्य राखणे आणि नव्या मार्गांवर सेवा विस्तार करणे अधिक सुलभ होणार आहे..आणखी एक रेक चेन्नईतून रवानाचेन्नई येथील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमधून आणखी एक एसी लोकल रेक मुंबईकडे रवाना झाला असून तो लवकरच शहरात दाखल होणार आहे. साधारण दोन ते अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सर्व चाचण्या पूर्ण करून हा रेक सेवेत आणण्याचे नियोजन आहे.या विस्तारामुळे मुंबई उपनगरीय प्रवाशांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि आरामदायी एसी लोकल सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.