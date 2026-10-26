Mumbai Local: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचा खोळंबा! गाड्या दीड तास उशिरा, प्रवाशी रुळांवर; Video

मुंबई : सकाळच्या सुमारास मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. ओव्हरहेड वायरवर कपडा अडकल्यामुळे मुलुंड-ठाणे दरम्यान लोकलला फटका बसला होता. यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असताना आता पुन्हा सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्यामुळे लोकल सेवा विस्कळीत झझाल्याचे समोर आले आहे. ज्याचा परिणाम 'अप' आणि 'डाउन' अशा दोन्ही मार्गांवरील जलद (फास्ट) आणि धिम्या (स्लो) लोकल गाड्यांवर झाला. लोकल गाड्या दीड तास उशिराने धावत असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. .दोन ठिकाणी सिग्नल यंत्रणेत बिघाडठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान, तसेच कांजूरमार्ग आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाले आहे. या बिघाडामुळे जलद आणि धिम्या मार्गांवरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे..मुंबई मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी (DRM) दिलेल्या माहितीनुसार, कांजूरमार्ग येथील रिले रूममध्ये धूर निघाल्याची घटना घडली आणि त्यानंतर ओव्हरहेड उपकरणांमधील (OHE) वायर काढण्यासाठी ब्लॉक घेण्यात आला. या कारणांमुळे लोकल रेल्वे सेवा विलंबाने धावत असून, गाड्या एकापाठोपाठ एक (bunching) आल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.