Mumbai Local: रेल्वे व्यवस्थापकांचे आंदोलन, पण प्रवाशांचा खोळंबा! ऐन गर्दीच्या वेळी मुंबई लोकल विस्कळीत; काही गाड्या रद्द

मुंबई : ऐन गर्दीच्या वेळी मुंबई लोकलचा खोळंबा झाला आहे. मुंबई लोकलच्या सीएसएमटी रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा परिपत्रकाच्या निषेधार्थ ट्रेन व्यवस्थापकांनी 'वर्क टू रूल' आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे रेल्वेचा खोळंबा झाला. रेल्वे स्थानकावर मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची गर्दी झाली आहे. मुंबई लोकल २० ते २५ मिनीटे उशीराने धावत आहे. ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच जारी केलेल्या रेल्वे सुरक्षा परिपत्रकाच्या निषेधार्थ ट्रेन व्यवस्थापकांनी 'वर्क टू रूल' आंदोलन सुरू केल्यामुळे बुधवारी सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथील उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली. या व्यत्ययामुळे अनेक लोकल ट्रेन सेवा रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे गर्दीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला..रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षा परिपत्रक क्रमांक १५ लागू झाल्यानंतर हे आंदोलन सुरू झाले. ज्यानुसार ट्रेन गार्ड्स, ज्यांना ट्रेन मॅनेजर्स म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होणार असल्याचे म्हटले आहे. CSMT येथील काही ट्रेन व्यवस्थापकांनी आंदोलन सुरू केले. ज्यामुळे उपनगरीय नेटवर्कवरील ट्रेनची वाहतूक मंदावली आहे..याबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला यांनी व्यत्ययाची पुष्टी केली. ते म्हणाले की, नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या सुरक्षा परिपत्रक क्रमांक १५ मुळे सीएसएमटी येथील काही ट्रेन व्यवस्थापकांनी नियमांनुसार काम सुरू केले आहे. यामुळे आतापर्यंत तीन लोकल ट्रेन्स रद्द करण्यात आल्या आहेत..सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी झालेल्या व्यत्ययामुळे मुंबईच्या जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या व्यस्त उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील दैनंदिन प्रवाशांना त्रास झाला. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आंदोलन करणाऱ्या ट्रेन व्यवस्थापकांशी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करण्यात आली, जी नंतर मिटवण्यात आली आणि सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत.