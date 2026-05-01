Central Railway: मध्य रेल्वेवर विशेष ब्लॉक, लोकल सेवा पूर्ण बंद राहणार, मेल गाड्यांनाही फटका बसणार; कधी आणि कुठे?

मुंबई : मध्य रेल्वेकडून कल्याण ते बदलापूरदरम्यान तिसरी व चौथ्या मार्गिकेवरील ओव्हरहेड वायरचे (ओएचई) काम हाती घेण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी आणि रविवारी मध्यरात्री विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत कल्याण ते बदलापूरदरम्यान उपनगरी लोकल सेवा पूर्णतः बंद राहणार आहे..पहिला ब्लॉक शनिवारी मध्यरात्री १.४० ते पहाटे ३.४० या वेळेत कल्याण ते अंबरनाथदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर घेण्यात येईल. दुसरा ब्लॉक रविवारी मध्यरात्री १.३० ते पहाटे ३.३० या वेळेत अंबरनाथ ते बदलापूरदरम्यान डाऊन मार्गावर असेल..या ब्लॉकमुळे दोन्ही दिवशी संबंधित मार्गावरील सर्व लोकल फेऱ्या रद्द राहतील. शुक्रवारी रात्री ११.५१ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-बदलापूर लोकल ही ब्लॉकपूर्वीची शेवटची फेरी असेल, तर शनिवारी पहाटे ३.३५ वाजता कर्जतहून सुटणारी सीएसएमटीकडे जाणारी लोकल ही ब्लॉकनंतरची पहिली फेरी असेल..तसेच शनिवारी रात्री ११.३० वाजता सुटणारी सीएसएमटी-कर्जत लोकल ही शेवटची फेरी असेल, तर रविवारी पहाटे ३.३५ वाजताची कर्जत-सीएसएमटी लोकल ही ब्लॉकनंतरची पहिली फेरी असेल..अनेक मेल एक्स्प्रेसवर परिणामकोणार्क एक्स्प्रेस, विशाखापट्टणम-एलटीटी एक्स्प्रेस आणि हुसैनसागर एक्स्प्रेस या गाड्या कर्जत-पनवेल मार्गे वळविण्यात येणार आहेत. कल्याण स्थानकावर थांबा असलेल्या या गाड्यांना प्रवाशांच्या सोयीसाठी पनवेल व ठाणे येथे अतिरिक्त थांबा दिला जाईल. उशिराने धावणाऱ्या मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांचे वेळापत्रक परिचालनाच्या गरजेनुसार बदलण्यात येणार आहे.