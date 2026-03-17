Central Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! आठवड्याच्या मध्यातच मुंबई लोकलवर पॉवर ब्लॉक; कधी आणि कुठे? वाचा...

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठवड्याच्या प्रत्येक रविवारी मुंबईतील लोकल रेल्वे मार्गावर मेगाब्लाॅक घेण्यात येतो. याकाळात लोकल ट्रेनसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम होतो. मात्र आता मध्य रेल्वे मार्गावर आठवड्यातीच मधल्याच दिवशी विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांसह इतर प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वे मार्गावर टिटवाळा आणि आसनगाव दरम्यान १८/१९.०३.२०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्र) रोजी विशेष वाहतूक व पॉवर ब्लॉक परिचालीत करण्यात येणार आहे. मुंबई विभाग एमएसईटीसीएल द्वारे ४०० केव्ही लाइनच्या स्ट्रिंगिंग कामासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..कधी आणि कुठे?मध्य रेल्वे, मुंबई विभाग एमएसईटीसीएल द्वारे ४०० केव्ही लाइनच्या स्ट्रिंगिंग कामासाठी, १८ आणि १९ मार्च २०२६ रोजी (बुधवार/गुरुवारची रात्री) टिटवाळा आणि आसनगाव स्थानकांदरम्यानच्या 'अप' आणि 'डाऊन' नॉर्थ ईस्ट मार्गांवर विशेष 'पॉवर ब्लॉक' परिचालीत करणार आहे..ब्लॉकचा तपशीलब्लॉकची तारीख: १८/१९.०३.२०२६ (बुधवार/गुरुवारची मध्यरात्र)ब्लॉकची वेळ: १९.०३.२०२६ रोजी ०२.१० ते ०२.५० वाजेपर्यंतब्लॉकचा विभाग: टिटवाळा आणि आसनगाव दरम्यानच्या अप आणि डाऊन एनई मार्गिका (स्थानके वगळून)..ब्लॉकमुळे गाड्यांचे नियमनट्रेन क्रमांक 22104 अयोध्या- लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसला वाशिंद येथे ०२.२७ ते ०२.५० वाजेपर्यंत नियमन करण्यात येईल आणि ती गंतव्यस्थानी २० ते २५ मिनिटे उशिराने पोहोचेल.ट्रेन क्रमांक 18030 शालिमार- लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसला आसनगाव येथे ०२.३७ ते ०२.५० वाजेपर्यंत नियमन करण्यात येईल आणि ती गंतव्यस्थानी १० ते १५ मिनिटे उशिराने पोहोचेल.ट्रेन क्रमांक 12810 हावडा -छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेसला आटगांव येथे ०२.३८ ते ०२.५० वाजेपर्यंत नियमन करण्यात येईन आणि ती गंतव्यस्थानी १० ते १५ मिनिटे उशिराने पोहोचेल..उशिरा धावणाऱ्या मेल/एक्स्प्रेस आणि पॅसेंजर गाड्यांबाबत, भविष्यात (नंतरच्या तारखेला) काही घोषणा झाल्यास, परिचालन सोयीनुसार त्या गाड्यांचेही नियमन केले जाईल किंवा त्यांचा प्रवास शॉर्ट टर्मिनेटेड म्हणजेच गंतव्यस्थाना आधीच थांबवला जाईल.