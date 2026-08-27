मुंबई

Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल

Mumbai Local Megablock: टिटवाळा स्थानकातील फलाटाचा विस्तार करण्यासाठी १५ दिवस विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत अनेक लोकलवर परिणाम होणार असल्याची माहिती आहे.
Central Railway 15 Days Megablock

Central Railway 15 Days Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : टिटवाळा स्थानकातील फलाटाचा विस्तार करण्यासाठी मध्य रेल्वे २८ ऑगस्टपासून १५ दिवस विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेणार आहे. त्यामुळे टिटवाळा-कसारा मार्गावरील रात्रीच्या लोकल सेवांवर परिणाम होणार असून अनेक फेऱ्या रद्द केल्या जातील. काही गाड्या ठाणे किंवा कल्याणपर्यंतच धावतील, तर काही सेवा आसनगावपर्यंत चालविण्यात येणार आहेत.

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