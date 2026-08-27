Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल

मुंबई : टिटवाळा स्थानकातील फलाटाचा विस्तार करण्यासाठी मध्य रेल्वे २८ ऑगस्टपासून १५ दिवस विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेणार आहे. त्यामुळे टिटवाळा-कसारा मार्गावरील रात्रीच्या लोकल सेवांवर परिणाम होणार असून अनेक फेऱ्या रद्द केल्या जातील. काही गाड्या ठाणे किंवा कल्याणपर्यंतच धावतील, तर काही सेवा आसनगावपर्यंत चालविण्यात येणार आहेत..सीएसएमटीहून २८ ऑगस्टच्या रात्री १०, १०.५० आणि ११.४२ वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा लोकल रद्द राहतील. २९ ऑगस्टला मध्यरात्री १२.०८ वाजताची सीएसएमटी-कसारा लोकलही रह केली जाईल. टिटवाळ्याहून रात्री ९ आणि १०.०६ वाजताच्या सीएसएमटी लोकल, रात्री ११.१४ वाजताची टिटवाळा-ठाणे आणि आसनगावहून रात्री ११.०८ वाजताची ठाणे लोकलही रद्द राहणार आहे..Parel-Chinchpokli: ईद-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान राडा! धक्काबुक्की, दगडफेक अन् धार्मिक घोषणाबाजी; परळ-चिंचपोकळीत तणाव, Video Viral.२९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरदरम्यान सीएसएमटीहून रात्री १०, १०.५०, ११.१६ आणि ११.४२ वाजताच्या टिटवाळा लोकल रद्द होतील. याशिवाय रात्री ८.४१ वाजताची कुर्ला, ८.५६ वाजताची आसनगाव आणि मध्यरात्री १२.०८ वाजताची कसारा लोकल रद्द केली जाईल. टिटवाळ्याहून पहाटे ६.१३, रात्री ९ आणि १०.०६ वाजताच्या सीएसएमटी लोकल तसेच रात्री १०.२५ आणि ११.१४ वाजताच्या ठाणे लोकलही रद्द राहतील..रात्री होणार कामपहिल्या टप्प्यात २८ ऑगस्टच्या रात्रीपासून १ सप्टेंबरच्या रात्रीपर्यंत कल्याण-वाशिंददरम्यान रात्री ११.३० ते पहाटे ५.१० या वेळेत ब्लॉक असेल. या कालावधीत टिटवाळा-कसारादरम्यान लोकल सेवा बंद राहतील. फलाटाची लांबी वाढविण्याचे काम या काळात करण्यात येणार आहे..ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून कसाऱ्यासाठी रात्री १०.४७ वाजता आणि टिटवाळ्यासाठी रात्री ११.१६ वाजता शेवटची लोकल सुटेल. ब्लॉकनंतर कसाऱ्यासाठी पहाटे ४.१९ वाजता पहिली लोकल धावेल. कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे पहाटे ३.५१ वाजता, तर टिटवाळ्याहून पहाटे ३.५६ वाजता पहिली लोकल सुटेल..मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही या ब्लॉकचा फटका बसणार असून, काही गाड्या १० ते २० मिनिटे उशिराने धावण्याची शक्यता आहे. उर्वरित ब्लॉकचा तपशील मध्य रेल्वेकडून पुढील टप्प्यात जाहीर केला जाणार आहे..Crime News: मामाची अल्पवयीन भाचीवर घाणेरडी नजर, उपचाराच्या बहाण्याने बाहेर नेत घृणास्पद कृत्य; अंबरनाथमध्ये काय घडलं?.असेही बदलसीएसएमटीहून सकाळी ६.३० वाजताची आणि दादरहून दुपारी ३.३३ वाजताची टिटवाळा वातानुकूलित लोकल ठाण्यापर्यंतच धावेल. सीएसएमटीहून सकाळी ११.२४ आणि दुपारी १.४२ वाजताच्या टिटवाळा लोकलही ठाण्यापर्यंत मर्यादित राहतील. तसेच सकाळी ९.२७ आणि सायंकाळी ७.४६ वाजताच्या सीएसएमटी-टिटवाळा लोकल कल्याणपर्यंत चालविण्यात येतील. दरम्यान, टिटवाळ्यापर्यंत जाणाऱ्या काही सेवा आसनगावपर्यंत वाढविण्यात येतील, टिटवाळ्याहून सुरू होणाऱ्या काही लोकल आसनगावहून सुरू केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.