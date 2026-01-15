मुंबई

Central Line Megablock: मध्य रेल्वेवर महिनाभर मेगाब्लॉक! लोकलसह एक्सप्रेसचे वेळापत्रक कोलमडणार, कधीपासून आणि का?

Mumbai Local Train Megablock: उपनगरीय रेल्वे मार्गावर महिनाभर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : उपनगरीय रेल्वे मार्गावर रेल्वे ट्रॅक, सिग्नल यंत्रणा तसेच इतर तांत्रिक बिघाड असलेल्या दुरुस्ती कामासाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावर २८ दिवस म्हणजेच जवळपास महिनाभर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे अतोनात हाल होणार असल्याची शक्यता आहे.

