Central Line Megablock: मध्य रेल्वेवर महिनाभर मेगाब्लॉक! लोकलसह एक्सप्रेसचे वेळापत्रक कोलमडणार, कधीपासून आणि का?

मुंबई : उपनगरीय रेल्वे मार्गावर रेल्वे ट्रॅक, सिग्नल यंत्रणा तसेच इतर तांत्रिक बिघाड असलेल्या दुरुस्ती कामासाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावर २८ दिवस म्हणजेच जवळपास महिनाभर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे अतोनात हाल होणार असल्याची शक्यता आहे. .एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वे मार्गावर १८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पनवेल ते कळंबोलीदरम्यान अप आणि डाउन मार्गावर हा ब्लॉक असणार आहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (समर्पित माल वाहतूकमार्ग) प्रकल्पाच्या मार्गात पनवेल ते कळंबोलीदरम्यान ओपन वेब गर्डरची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे हा विशेष ब्लॉक घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..BMC Election Voting: शाई पुसून गैरकृत्य करणाऱ्यास पुन्हा मतदान करता येणे शक्य नाही, राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण.डीएफसीसी प्रकल्पातील ओपन वेब गर्डर ११० मीटर लांबीचा असून त्याचे वजन १,५०० मेट्रिक टन असणार आहे. पनवेल ते कळंबोलीदरम्यानचा मेगाब्लॉक मध्यरात्रीच्या सुमारास घेण्यात येणार असून या काळात टप्याटप्याने गर्डर उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच या कालावधीत मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे..जानेवारीमध्ये कोणत्या गाड्यांवर परिणाम होणार?१८ आणि १९ जानेवारी, २०२६ रोजी मध्यरात्री ०१:२० - ०३:२०च्या सुमारास गाडी क्रमांक २२१९३ दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस कर्जत-कल्याण-वसई रोड मार्गे वळवण्यात येईल. तर गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस पनवेल येथे ०३:१४ ते ०३:२० वाजता थांबवण्यात येईल.२५ आणि २६ जानेवारी, २०२६ रोजी ०१:२० - ०५:२० दरम्यान, गाडी क्रमांक २२१९३ दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस कर्जत-कल्याण-वसई रोड मार्गे वळवण्यात येईल. तर गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस सोमटाणे येथे ०२:५८-०५:२० थांबवण्यात येईल..अधिक गाड्यांवर परिणाम होणार२५-२६ जानेवारी २०२६ रोजी ०१:२० ते ०५:२० वाजेपर्यंतगाडी क्रमांक २२१९३ दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस कर्जत-कल्याण-वसई रोड मार्गे वळवण्यात येईल.गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस सोमटाणे येथे ०२:५८-०५:२० वाजेपर्यंत थांबवण्यात येईल.गाडी क्रमांक २०११२ मडगाव-सीएसएमटी कोकण कन्या एक्सप्रेस ०४:०२-०५:२० वाजेपर्यंत पनवेल येथे थांबवण्यात येईल.गाडी क्रमांक ११०0४ सावंतवाडी रोड-दादर तुतारी एक्सप्रेस आपटा येथे ०४:२५-०५:१५ वाजेपर्यंत थांबवण्यात येईल.गाडी क्रमांक १२६२० मंगळूर-एलटीटी मुंबई मत्स्यगंधा एक्सप्रेस जिते येथे ०४:४१-०५:१० वाजेपर्यंत थांबवण्यात येईल.गाडी क्रमांक १०१०३ सीएसएमटी-मडगाव मांडवी एक्सप्रेस सीएसएमटीहून ०८:२० वाजता सुटण्यासाठी पुनर्निर्धारित करण्यात आली आहे.तर गाडी क्रमांक १७३१७ हुबळी-दादर एक्सप्रेस १५-२० मिनिटे उशिरा पोहोचण्याची शक्यता आहे..Mumbai Crime: भांगेच्या गोळीमुळे बेशुद्ध पडली; नंतर कारमध्ये 14 वर्षीय मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, मुंबईत खळबळ.फेब्रुवारीमध्ये कोणत्या गाड्यांवर परिणाम होणार?३-४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस सोमटाणे येथे ०२:५८-०४:१० वाजेपर्यंत थांबवण्यात येईल. तर गाडी क्रमांक २०११२ मडगाव-सीएसएमटी कोकण कन्या एक्सप्रेस ०४:०२-०४:२० वाजेपर्यंत पनवेल येथे थांबवण्यात येईल.१०-११ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस पनवेल येथे ०३:१४-०३:२० वाजेपर्यंत थांबवण्यात येईल.१२-१३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी गाडी क्रमांक २२११४ तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस पनवेल येथे ०२:२५-०४:०० वाजेपर्यंत थांबवण्यात येईल. तर गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस सोमटाणे येथे ०२:५८-०४:०० थांबवण्यात येईल.१४-१५ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी गाडी क्रमांक २२६५३ तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-एच निजामुद्दीन एक्सप्रेस पनवेल येथे ०२:५०-०४:०० थांबवण्यात येईल. तर गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळूर-सीएसएमटी एक्सप्रेस सोमटाणे येथे ०२:५८-०३:५५ थांबवण्यात येईल.