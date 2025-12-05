मुंबई

Mumbai Local: रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मुंबई लोकलकडून १३ प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री स्थगित, कारण काय?

Railway Station Platform Ticket: मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट्सनुसार, लोकांच्या प्रचंड गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रवाशांची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मुंबई : मध्य रेल्वेने महाराष्ट्रातील १३ प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री स्थगित केली आहे. या स्थानकांवर अपेक्षित गर्दी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या काळात दोन दिवस तिकीट विक्री पूर्णपणे बंदी असेल. रेल्वेने या स्थानकांची यादी जाहीर केली आहे आणि प्रवाशांना घराबाहेर पडण्यापूर्वी त्यांची नावे तपासण्याचे आवाहन केले आहे.

