Mumbai News: लोकलमधून उतरताना तोल गेला, तरुणीला पाहताच महिला टीसी देवदूतासारखी धावत आली अन्...; डोंबिवली स्थानकात काय घडलं?

मुंबई : डोंबिवली स्थानकावर ट्रेनमधून उतरताना पडून जखमी झालेल्या तरुणीसाठी मध्य रेल्वेच्या मुख्य तिकीट तपासनीस वृषाली सावंत जाधव या देवदूत ठरल्या. गर्दीत गंभीर जखमी झालेल्या तरुणीस त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता उचलून स्थानक व्यवस्थापकांच्या कार्यालयात नेले. त्यानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने वेळेत उपचार मिळू शकले..मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. ५) डोंबिवली स्थानकाच्या फलाट क्रमांक पाचवर मुख्य तिकीट तपासनीस वृषाली सावंत जाधव या कर्तव्यावर होत्या. त्या वेळी पूजा (वय २३) नावाची तरुणी ट्रेनमधून उत्तरताना प्लॅटफॉर्मवर पडली. गर्दीमुळे मागून उतरणाऱ्या प्रवाशांची धडक बसल्याने ती जखमी झाली आणि तिला स्वतःहून उभे राहणेही शक्य नव्हते..Mumbai-Goa Highway: सुकेळी खिंडीत टोलधाड, नागोठणे पुलाची दुरुस्ती अंतिम टप्प्यात, गणेशोत्सवानंतर सुरू होणार.घटनेची माहिती मिळताच सावंत जाधव यांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. सुरुवातीला परवानाधारक हमालाला बोलाविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र जखमी तरुणीची प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांनी कोणाचीही वाट न पाहता तिला स्वतः उचलले आणि स्थानक व्यवस्थापकांच्या कार्यालयात नेले. त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रसंगात वृषाली सावंत जाधव यांच्या तत्परतेचे मध्य रेल्वेने कौतुक केले आहे..युवक रुळावर उतरल्यामुळे लोकल सेवा विस्कळितवसई आणि नालासोपारा स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळांवर उतरलेल्या एका युवकामुळे बुधवारी सकाळी काही वेळ लोकल सेवा विस्कळित झाली. युवक रुळांवरून हटण्यास नकार देत असल्याने पश्चिम रेल्वेने खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित मार्गावरील लोकल वाहतूक काही काळ थांबवली. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. संबंधित युवक मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचा संशय प्रत्यक्षदर्शींनी व्यक्त केला; मात्र रेल्वे प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ) आणि रेल्वे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. युवकाची समजूत काढून रुळांवरून बाहेर काढण्यात आल्याने संभाव्य अपघात टळला..Zeeshan Siddique Death Threat : बाबा सिद्दीकींच्या हत्येनंतर आमदार झिशान सिद्दीकींना धमकी 'वडिलांच्या हत्येच्या वेळी नशिबाने वाचलास, आता...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.