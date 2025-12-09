Central Railway: नाताळ-नववर्षासाठी मध्य रेल्वेच्या ७६ विशेष गाड्या; पण कोणत्या मार्गावर? जाणून घ्या

मुंबई : नाताळ, नववर्ष आणि हिवाळी सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने विशेष नियोजन केले आहे. अतिरिक्त प्रवासी गर्दी लक्षात घेत मध्य रेल्वेकडून एकूण ७६ हिवाळी विशेष गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या गाड्या मुंबई व पुण्याहून कोकण, गोवा, कर्नाटक, केरळ, विदर्भ तसेच राजस्थानकडे धावणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..रेल्वे प्रशासनाने मुंबई-करमाळी मार्गावर ३६ दैनिक विशेष गाड्यांचे नियोजन केले आहे. यामध्ये सीएसएमटी ते करमाळीदरम्यान ट्रेन क्रमांक ०११५१/५२ या ३६ दैनिक विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत. .Health Scheme: आरोग्यसेवेला बळ! जानेवारीपासून मिळणार कॅशलेस उपचार; नेमकी योजना काय? .या गाड्या १९ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावधीत दररोज धावणार आहेत. या गाड्यांना दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली व कुडाळ या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत. .एलटीटी ते तिरुअनंतपुरमदरम्यान ट्रेन क्रमांक ०११७१/७२ या आठ साप्ताहिक विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत. या गाड्या १८ डिसेंबर ते ८ जानेवारी या कालावधीत धावणार असून कोकण, कर्नाटक व केरळमधील अनेक प्रमुख स्थानकांवर थांबणार आहेत. .याशिवाय लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मंगळूर जंक्शनदरम्यान ट्रेन क्रमांक ०११८५/८६ या आठ साप्ताहिक विशेष गाड्या १६ डिसेंबर ते ७ जानेवारी या कालावधीत सोडण्यात येणार आहेत..विदर्भ व मध्य भारतासाठी विशेष गाड्यासीएसएमटी ते नागपूरदरम्यान ट्रेन क्रमांक ०१००५/०६ या सहा साप्ताहिक विशेष गाड्या २० डिसेंबर ते ३ जानेवारी या कालावधीत धावणार आहेत. या गाड्या कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, भुसावळ, अकोला व वर्धामार्गे चालविण्यात येणार आहेत. तसेच ट्रेन क्रमांक ०१४०१/०२ पुणे-नागपूर विशेष गाड्या, ट्रेन ०१४०३/०४ क्रमांक पुणे-अमरावती विशेष गाड्या आणि ट्रेन क्रमांक ०१४०५/०६ पुणे-सांगानेर विशेष एक्स्प्रेस मार्गावर प्रत्येकी सहा साप्ताहिक विशेष गाड्या १९ डिसेंबर ते ४ जानेवारी या कालावधीत धावणार आहेत..Mumbai News: रिक्षाचालक मुंबईच्या गतीचे हृदय! मंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन.आरक्षणाची माहितीपुणे-अमरावती विशेष गाड्यांचे आरक्षण १० डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. उर्वरित विशेष रेल्वे गाड्यांचे आरक्षण भारतीय रेल्वेच्या सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर तसेच आरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अनारक्षित प्रवाशांसाठी यूटीएस ॲपच्या माध्यमातून तिकिटांची सुविधा देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.