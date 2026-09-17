Mumbai Local: लोकल आता 'मेडिकल कवच'! मध्य रेल्वेच्या ४३ स्थानकांवर वैद्यकीय कक्ष

मुंबई : लोकलच्या गर्दीत अपघात झाला आणि प्रवासी जखमी झाला, तर त्याला तातडीने उपचार मिळणे अत्यावश्यक असते. ही गरज लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई उपनगरी मार्गावरील ४३ स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू करण्याची तयारी केली आहे. या कक्षांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर स्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे अपघातग्रस्त प्रवाशांना 'गोल्डन अव्हर 'मध्ये उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे..मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरी विभागात सध्या १२ आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष कार्यरत आहेत. कल्याण, भायखळा आणि वाशी येथील तीन कक्षांची जबाबदारी वैद्यकीय विभागाकडे आहे. या तिन्ही केंद्रांचे व्यवस्थापन १ ऑगस्ट २०२२ पासून 'अॅनी फाउंडेशन, ठाणे' या संस्थेकडे आहे. संस्थेचा करार ३१ जुलै २०२७ पर्यंत आहे. कर्जत, कुर्ला, टिटवाळा, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, घाटकोपर, ठाणे, भांडुप, कांजूरमार्ग आणि डोंबिवली येथील नऊ कक्षांचे व्यवस्थापन वाणिज्य विभागाकडे आहे..Mumbai News: पर्यावरण रक्षणाचा दावा कागदावरच, कांजूरगाव एल. बी. एस. मार्गावरील पुनर्विकासात ३९ झाडांवर कुऱ्हाड.चेंबूर, मानखुर्द, खोपोलीतही सुविधाचेंबूर आणि मानखुर्द येथील वैद्यकीय कक्षांसाठी औषध परवान्याशी संबंधित प्रक्रिया सुरू आहे. खोपोली येथील कक्षासाठी पावसाळ्यानंतरचे बांधकाम रेल्वेकडून करण्यात येत आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर या तीन स्थानकांवरही आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा सुरू होणार आहेत..रेल्वेवरील अपघाती मृत्यू (म. रेल्वे/प. रेल्वे)२०२५ - १,४५७/८३० - २,२८७२०२४ - १,५३३/९३५ - २,४६८२०२३ - १,६५०/९४० - २,५९०२०२२ - १,५८५/९२२ - २,५०७.रेल्वेवरील अपघाती जखमी (म. रेल्वे/प. रेल्वे)२०२५ - १,५६५/९८९ - २,५५४२०२४ - १,६५५/१,०४२ - २,६९७२०२३ - १,४६६/९७५ - २,४४१२०२२ - १,१५३/१,००२ - २,१५५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.