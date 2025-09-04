मुंबई

Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर काही लोकल रद्द, का आणि कधी? जाणून घ्या

Central Railway: ओव्हरहेड वायर (ओएचई) व अभियांत्रिकी कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वेने वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : कर्जत यार्डमध्ये ओव्हरहेड वायर (ओएचई) व अभियांत्रिकी कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वेने शनिवारी (ता.६) वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्याचे नियोजन केले आहे. या कामांमुळे कर्जत ते खोपोली या मार्गावरील काही लोकल सेवांवर परिणाम होणार असून प्रवाशांना यामुळे तात्पुरती गैरसोय होणार आहे.

