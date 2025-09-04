Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर काही लोकल रद्द, का आणि कधी? जाणून घ्या

मुंबई : कर्जत यार्डमध्ये ओव्हरहेड वायर (ओएचई) व अभियांत्रिकी कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वेने शनिवारी (ता.६) वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्याचे नियोजन केले आहे. या कामांमुळे कर्जत ते खोपोली या मार्गावरील काही लोकल सेवांवर परिणाम होणार असून प्रवाशांना यामुळे तात्पुरती गैरसोय होणार आहे..कर्जत यार्डमधील तांत्रिक कामांसाठी शनिवार दुपारी २.३० ते ४.३० या वेळेत दोन तासांचा ब्लॉक घेण्यात येईल. या काळात कर्जतहून दुपारी ३.३९ वाजता सुटणारी खोपोली लोकल तसेच खोपोलीहून दुपारी २.५५ वाजता सुटणारी कर्जत लोकल रद्द राहील. त्यामुळे या वेळेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी पर्यायी गाड्यांचा विचार करावा, असे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले आहे..Working Hours Increase: कामाचे तास वाढल्याने कामगार क्षेत्रात असंतोष, सरकारच्या निर्णयाला विरोध.तसेच रविवार ७, सोमवार ८ आणि मंगळवार ९ सप्टेंबर रोजी दुपारी २.३० ते ५.०० या वेळेत अडीच तासांचा ब्लॉक घेण्यात येईल. या काळात सीएसएमटीहून दुपारी १२.२० वाजता सुटणारी खोपोली लोकल केवळ कर्जतपर्यंतच धावेल आणि कर्जत ते खोपोलीदरम्यान ही सेवा रद्द राहील..त्याचप्रमाणे खोपोलीहून संध्याकाळी ४.३० वाजता सुटणारी सीएसएमटी लोकल कर्जतपासून सुरू होईल. ही गाडी कर्जत स्थानकावरून संध्याकाळी ४.५७ वाजता सुटेल. खोपोली ते कर्जतदरम्यान ही लोकल रद्द करण्यात आली आहे. रेल्वेने प्रवाशांना सूचना केली असून या कालावधीत आपल्या प्रवासाचे नियोजन करताना बदल लक्षात घ्यावेत, असे सांगितले आहे..तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .लोकल ट्रेनचे क्यूआर कोड तिकिट बुकिंग स्थगिततिकीट फसवणुकीचे प्रकार घडत असल्याचे पाहता त्याला आळा घालण्यासाठी रेल्वेने मोठे पाऊल उचलले आहे. मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या UTSonmobile अॅपद्वारे QR कोड बुकिंग निलंबित केले आहे. त्यामुळे आतापासून, कागदविरहित मोबाइल तिकिटे फक्त रेल्वे ट्रॅक आणि स्थानकांपासून 20 मीटर अंतराच्या जिओ-फेन्सिंग मर्यादेबाहेर बुक करता येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.