Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?

मुंबई : मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शेलू आणि नेरळ रेल्वे स्थानकांदरम्यान डेक्कन एक्सप्रेसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आहे. डेक्कन एक्सप्रेस रखडल्याने परिणामी इतर गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडले असून प्रवाशांचा खोळंबा झाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता. २९) रोजी शेलू आणि नेरळ दरम्यान डेक्कन एक्सप्रेसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली. यामुळे डाऊन मार्गावरील रेल्वे वाहतूक पाऊण तास ठप्प झाली असून उद्यान एक्सप्रेससह वांगणी रेल्वे स्थानकात कर्जत लोकल खोळंबल्या आहेत..सध्या डाऊन मार्गावरील कर्जत खोपोली गाड्या बदलापूर रेल्वे स्थानकातून सीएसएमटी स्थानकाकडे पाठवण्यात येत आहेत. तसेच कर्जत-खोपोली दिशेकडील रेल्वे वाहतूक धीम्या गतीने सुरू असल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर वांगणी आणि बदलापूर दरम्यान खोळंबलेल्या लोकल कर्जत दिशेने रवाना करण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, डेक्कन एक्सप्रेसमधील तांत्रिक बिघाडाचा परिणाम अप दिशेकडील लोकल वाहतुकीवर देखील झाला आहे. मुंबई दिशेकडे जाणारी वाहतूक २० ते २५ मिनिट उशिराने सुरु आहेत. डेक्कन एक्सप्रेसमधील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त झाल्यानंतरच ही एक्सप्रेस पुढे रवाना होईल आणि त्यानंतरच खोळंबलेल्या लोकल सोडण्यात येतील, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..लोकलवर परिणाममध्य रेल्वेवरील सीएसएमटीहून कल्याणकडे जाणाऱ्या लोकल १० ते १५ मिनिट उशिराने धावत आहेत. तर कल्याण ते सीएसएमटी लोकल १५ ते २० मिनिटं उशिराने धावत आहेत. तथापि, विरार ते चर्चगेट अप-डाऊन धीम्या मार्गावर कोणताही परिणाम झाला नसून जलद लोकल १० मिनिटं उशिराने धावत आहेत. तसेच सीएसएमटी पनवेल दोन्ही मार्गावरील लोकल ५ मिनिटं उशिराने धावत आहेत.