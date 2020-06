लोकल सुरु होणार का? मध्य रेल्वेने दिली महत्वाची माहिती...

मुंबई : कोरोना व्हायरसनं मुंबईत थैमान घातलं आहे. या व्हायरसचा सर्वात जास्त प्रार्दुभाव हा मुंबईत पाहायला मिळतोय. लॉकडाऊन असल्यामुळे वाहतूक सेवा ठप्प आहे. त्यातच लोकल सेवाही बंद आहे. मुंबईतल्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामावर जाण्यासाठी लोकल सेवा हा एकच पर्याय आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी मुंबईची लाईफलाईन लोकल सेवा बंद करण्यात आली. मात्र गेल्या अडीच महिन्यांपासून बंद असलेली लोकल सेवा आज किंवा उद्या अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी पुन्हा सुरू करणार येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र लोकल सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत कोणतीही सूचना मिळाली नसल्याचं मध्य रेल्वेनं स्पष्ट केलं आहे. मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.

उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याबाबत अनेक अफवा पसरत आहेत. परंतु रेल्वे पुन्हा सुरू करण्याबद्दल आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे आदेश मिळालेले नाहीत. त्याबाबतच्या सूचना मिळताच माहिती देण्यात येईल, असं ट्विट शिवाजी सुतार यांनी केलं आहे.

There are messages in circulation about starting of suburban trains. In this regard, it is informed that..

"So far, we haven't received such instructions in this direction. We will update you once we receive instructions from competent authority"@Central_Railway @drmmumbaicr

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) June 13, 2020