मुंबई

Mumbai Local: तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक! प्रवाशांचे होणार हाल; वेळापत्रक पाहूनच बाहेर पडण्याचे आवाहन

Mumbai Local Megablock: उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिम्मल यंत्रणेत तांत्रिक कामे करण्यासाठी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येत आहे.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिम्मल यंत्रणेत तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी ४ ऑक्टोबर २०२६ला तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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