Mumbai Local: तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक! प्रवाशांचे होणार हाल; वेळापत्रक पाहूनच बाहेर पडण्याचे आवाहन

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिम्मल यंत्रणेत तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी ४ ऑक्टोबर २०२६ला तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार अप-डाउन धीम्या मार्गावर, हार्बर मार्गावरील पनवेल वाशी अप-डाउन मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली-राम मंदिर अप जलद आणि पाचव्या मार्गिकवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे तिन्ही मार्गावरील प्रवाशांना हाल सहन करावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..महायुती, मविआत बंडखोरीचे भय, विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारीवरून मतभेद.मध्य रेल्वेकुठे : सीएसएमटी-विद्याविहार अप-डाउन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या मार्गावरील सेवा सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील, विद्याविहार येथे पुन्हा डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. घाटकोपर येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील सेवा विद्याविहार ते सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकांवर थांबतील..पश्चिम रेल्वेकुठे : बोरिवली-राम मंदिर स्थानकांदरम्यान पाचव्या मार्गिकवरकधी : सकाळी १० ते दुपारी २ पर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत सर्व अप जलद मार्गावरील लोकल बोरिवली-अंधेरी स्थानकांदरम्यान अप धीम्या मार्गावर चालवण्यात येतील. पाचव्या मार्गिकेवरील सर्व लोकल अंधेरी-बोरिवली स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावर चालवण्यात येतील. काही लोकल अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान हार्बर मार्गावरून गोरेगाववरून वळवण्यात येतील..पूर्णेकर हत्याकांडात नवे धागेदोरे! गोळीबार करणारा पवार; संशयित 'लावण्य' तरुणीचीही ‘एसआयटी’कडून चौकशी.हार्बर रेल्वेकुठे : पनवेल-वाशी अप आणि डाऊन मार्गावरकधी: सकाळी ११.०५ ते ४.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत पनवेल येथून सुटणाऱ्या सीएसएमटी मुंबईकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा आणि सीएसएमटी येथून पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहणार आहेत. पनवेल-ठाणे आणि ठाणे-पनवेल ट्रान्सहार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.