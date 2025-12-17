मुंबई

Mumbai News: धारावीकरांचे तात्पुरते स्थलांतर होणार, दरमहा १८ हजार रुपये मिळणार; पुनर्विकासासाठी प्रशासनाचा निर्णय

Dharavi Redevelopment Project: धारावी पुनर्विकासासाठी तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येणार आहे. अशी माहिती डीआरपी आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकाऱ्यांनी दिली आहे.
Dharavi Redevelopment Project

Dharavi Redevelopment Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : धारावीकरांसाठी पुनर्विकास हा पर्याय नसून गरज आहे; मात्र धारावीत मोकळी जागा अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी काही रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करावे लागणार असल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Development
Dharavi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com