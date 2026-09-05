शिंदेंच्या भाषणावेळी समईचा भडका उडाला, मोठी हानी होणार इतक्यात...; प्रताप सरनाईकांनी 'अशी' विझवली आग

ठाणे : ठाण्यात एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरु असताना अचानक व्यासपीठावरील समईने मोठ्या प्रमाणात पेट घेतल्याचे समोर आले. समईचा भडका उडताच मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सतर्कता दाखवत जवळच असलेले फुलं घेऊन आगेवर टाकून समई विझवली, ज्यामुळे मोठी हानी टळली. परंतु या प्रकारामुळे कार्यक्रमातील उपस्थितांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यात परिवहन विभाग आणि धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालक कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू झाले. मात्र या भाषणादरम्यान व्यासपीठावरील एका समईने अचानक पेट घेतला. समईने पेट घेतल्याचे पाहत उपस्थितांंमध्ये धांदल उडाली..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द; टिटवाळा, खडवलीतील प्रकार; अनेक फेऱ्यांना विलंब.सरनाईकांच्या तत्परतेनं मोठा अनर्थ टळलाउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणादरम्यान समईने अचानक पेट घेतल्यानांतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सतर्कता दाखवली. समई अचानक पेटल्याचे पाहताच मंचावर उपस्थित असलेले मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आजूबाजूला पाहत तातडीने जवळ असलेली हारातील फुले समईवर टाकून आग विझवली. .Tamilnadu Accident: भरधाव कारची ट्रकला धडक, इंजिनिअरिंगच्या ८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; गाडीचा चुराडा.तथापि, प्रताप सरनाईक यांनी प्रसंगावधान राखत त्यांनी केलेल्या धाडसी कृतीमुळे उपस्थित सर्वांनीच सुटकेचा श्वास सोडला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.