मुंबई

शिंदेंच्या भाषणावेळी समईचा भडका उडाला, मोठी हानी होणार इतक्यात...; प्रताप सरनाईकांनी 'अशी' विझवली आग

Thane News: ठाण्यात एका कार्यक्रमात शिंदेंच्या भाषणावेळी समईचा भडका उडाला. यावेळी मोठी हानी होणार इतक्यात प्रताप सरनाईकांनी सतर्कता दाखवत आग विझवल्याची माहिती समोर आली आहे.
ceremonial lamp flared in Thane Event

ceremonial lamp flared in Thane Event

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : ठाण्यात एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरु असताना अचानक व्यासपीठावरील समईने मोठ्या प्रमाणात पेट घेतल्याचे समोर आले. समईचा भडका उडताच मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सतर्कता दाखवत जवळच असलेले फुलं घेऊन आगेवर टाकून समई विझवली, ज्यामुळे मोठी हानी टळली. परंतु या प्रकारामुळे कार्यक्रमातील उपस्थितांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.

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