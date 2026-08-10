मुंबई : गुजरातमध्ये चांदीपुरा विषाणूच्या संसर्गाची स्थिती गंभीर होत असताना मुंबई महापालिकेने खबरदारीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मुंबईत सध्या चांदीपुरा विषाणूचा एकही रुग्ण आढळलेला नसला तरी संभाव्य रुग्णांवर तातडीने उपचार करता यावेत, यासाठी कस्तुरबा रुग्णालयात १० खाटांचा स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष तयार करण्याची तयारी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुरू केली आहे..संशयित रुग्ण आढळल्यास त्याला इतर रुग्णांपासून वेगळे ठेवून उपचार करण्याची व्यवस्था या कक्षात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवण्यासोबतच संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही ही करण्यात येणार आहे..Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .संशयित रुग्ण आढळल्यास त्याचे तातडीने निदान आणि उपचार सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करण्यावर पालिकेचा भर आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तसेच रुग्णालये व प्रयोगशाळांशी समन्वय ठेवून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे..Sugar Price: राज्यात साखरेचा तुटवडा, सणासुदीत भाव आणखी भडकण्याची शक्यता, किलोमागे किती मोजावे लागणार?.जनजागृती करासंशयित रुग्णांसाठी स्वतंत्र उपचार व्यवस्था उभारण्यासोबतच नागरिकांमध्ये आजाराची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबईत सध्या रुग्ण नसला तरी गुजरातमधील परिस्थिती लक्षात घेता पालिकेने प्रतिबंधात्मक तयारीला प्राधान्य दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.