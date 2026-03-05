मुंबई

महाराष्ट्रात जमीन मोजणीची प्रक्रिया वेगवान होणार; महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला, नागरिकांना मोठा दिलासा

Maharashtra land survey system: पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्रात १५ दिवसांत जमीन मोजणी पूर्ण करण्याची व्यवस्था सुरू केली जाईल. खाजगी संस्थांना परवाने देऊन ही प्रक्रिया जलद केली जाईल.
महाराष्ट्रातील जमीन मोजणीबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत एक मोठी घोषणा केली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, महायुती सरकार अशी प्रणाली लागू करणार आहे जी पुढील दोन वर्षांत जमीन सर्वेक्षण फक्त १५ दिवसांत पूर्ण करणार आहे. याची योजना सरकार आखत आहे. ही सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नोंदणी होणार आहे. सरकार या दिशेने पुढे जात असल्याचे ते म्हणाले आहे.

