महाराष्ट्रात जमीन मोजणीची प्रक्रिया वेगवान होणार; महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला, नागरिकांना मोठा दिलासा

महाराष्ट्रातील जमीन मोजणीबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत एक मोठी घोषणा केली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, महायुती सरकार अशी प्रणाली लागू करणार आहे जी पुढील दोन वर्षांत जमीन सर्वेक्षण फक्त १५ दिवसांत पूर्ण करणार आहे. याची योजना सरकार आखत आहे. ही सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नोंदणी होणार आहे. सरकार या दिशेने पुढे जात असल्याचे ते म्हणाले आहे. परवानाधारक खाजगी सर्वेक्षण संस्थांद्वारे महाराष्ट्रात लवकरच सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. आमदार श्वेता महाले यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली आहे. मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील जमीन मोजणी प्रक्रियेत मोठे बदल सुरू आहेत. आमदार श्वेता महाले यांनी फूटपाथ मोजमाप आणि ७/१२ अद्ययावतीकरणाचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. रोजगार अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, ७/१२ अंतर्गत पदपथांचे सीमांकन आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंदणी करण्यासाठी सरकारी निर्णय जारी करण्यात आला आहे. गावस्तरीय याद्या तयार करण्यासाठी आणि भूमी अभिलेख विभागामार्फत सीमांकन करण्यासाठी जिल्हा आणि तहसील पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आता आमदारांऐवजी प्रांताधिकारी आणि भूमी अभिलेख अभियंते याची जबाबदारी घेतील. आतापर्यंत ६५,००० नोंदणी पूर्ण झाल्या आहेत. ७,००० शेतजमीन मालकीच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आले आहेत. ३२,००० शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सीमांकन करण्यात आले आहे. एकूण ९७,००० पदपथांना प्रतिकात्मक क्रमांक देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व रस्त्यांचे सीमांकन केले जाईल. रोजगार मंत्र्यांसोबत बैठकीद्वारे रोजगार सेवकांच्या पगाराचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल. आमदार महाले यांनी तलावात परवानगीशिवाय गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतूक करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दंड आकारला जातो पण वसूल केला जात नाही, तर शेतकऱ्यांना किरकोळ चुकांसाठी कारवाई करावी लागते. मंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर दिले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. एका महिन्याच्या आत अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल आणि सरकारला शिफारसी केल्या जातील. परवानगीशिवाय काम करणे आणि रॉयल्टी न भरणे यासह अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. कंत्राटदारांकडे ₹४० कोटींची बिले थकली आहेत, त्यापैकी ₹२९ कोटी दंड म्हणून वसूल केले जातील.