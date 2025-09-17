मुंबई

Chandrashekhar Bawankule: बनावट कुणबींची पडताळणी! कागदपत्रांच्या आधारावर प्रमाणपत्र देऊ नयेत, बावनकुळे यांचे निर्देश

Maharashtra Politics: बनावट जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केवळ कागदपत्रांच्या आधारावर प्रमाणपत्र देऊ नयेत, असे निर्देश चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मुंबई : बनावट जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याबरोबरच खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देऊ नयेत, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिले.

