Chandrashekhar Bawankule: बनावट कुणबींची पडताळणी! कागदपत्रांच्या आधारावर प्रमाणपत्र देऊ नयेत, बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई : बनावट जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याबरोबरच खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देऊ नयेत, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिले..बनावट ओबीसी प्रमाणपत्रे तसेच खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बनावट कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवली जात असल्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक झालेल्या समितीचे सदस्य आणि अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री भुजबळ यांनी या प्रकारची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली..ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात भुजबळ यांच्या दालनात आज झाली. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे,वनमंत्री गणेश नाईक आणि कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे हे सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत काही निर्णय यावेळी घेण्यात आले. जवळपास १८ ते १९ विषयांवर चर्चा झाली..यामध्ये ओबीसी मंत्रालयासाठी तीन हजार २०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याबाबत चर्चा झाली. ओबीसींची २२ उपमहामंडळे आहेत. त्या उपमहामंडळांना निधी देण्याबाबत पुरवणी मागणी वित्त विभागाकडे सादर करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. 'ओबीसीं'साठी कार्यरत मंडळांमध्ये पदांचा अनुशेष भरण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर समाजासाठी प्रलंबित असलेला दोन हजार ९३३ कोटी रुपयांचा निधी पंधरा दिवसांत वितरित करण्याचे आदेशही बावनकुळे यांनी दिले..ओबीसी मंत्रालयाच्या योजना निधीअभावी बंद पडू नयेत, थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम लवकर मिळावी आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे व विभागीय कार्यालये असावीत, या विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली..मंत्र्यांचा आदेशओबीसी समाजाच्या विविध योजनांसाठी थकीत असलेला तब्बल दोन हजार ९३३ कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ म्हणजेच १५ दिवसांच्या आत वितरित करावानिधी वाटपाचा नियमित आढावा दर मंगळवारी मंत्र्यांना सादर केला जाईलडिसेंबर महिन्यात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीत विविध महामंडळांसाठी एक हजार ७५० कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा निर्णयइतर मागासवर्गीय महामंडळाला एक हजार कोटी, संलग्न मंडळाला ७५० कोटी रुपयांचा समावेशराज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्याच्या कामाला गती देणारवसतिगृहांसाठी १६ जिल्ह्यांमध्ये जागेची आवश्यकता. भूसंपादनासाठी स्वतंत्र संस्था नेमण्याचा सरकारचा विचारबंजारा समाजाच्या आंदोलनाबाबत आम्ही चर्चा करून त्यांची मागणी ऐकून घेणारबंजारा समाजाचा सर्व डेटा केंद्राकडे आहे. .हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणी संदर्भातील शासकीय निर्णयाचा गैरवापर केला जात आहे. बैठकीत मी काही वस्तुनिष्ठ पुरावे सादर केले. सध्या जी कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित केली जात आहेत, ती अशा कागदपत्रांवर आधारित आहेत, जिथे हाताने माहिती खोडून किंवा बदलून टाकलेली आहे- छगन भुजबळ, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री.