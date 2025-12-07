मुंबई

Mumbai: बीएमसीच्या प्रारूप मतदार यादीत मोठे बदल; चार वॉर्डमध्ये ५०% पेक्षा जास्त वाढ, तर २४ वॉर्डमध्ये घट

BMC Draft Voter List News: मुंबईतील पश्चिम आणि मध्य उपनगरांमध्ये मतदानाचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. दक्षिण मुंबईतील अनेक जुन्या भागात मतदानाचे प्रमाण कमी झाले आहे.
BMC

BMC  

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या पहिल्या मसुद्यात २०१७ च्या तुलनेत मतदारांच्या संख्येत एकूण १२.६७% वाढ दिसून आली आहे. परंतु खोलवर पाहिल्यास असे दिसून येते की, २२७ पैकी चार वॉर्डांमध्ये मतदारांच्या संख्येत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. हे वॉर्ड ४८, ३३, १६३ आणि १५७ आहेत जे मालाड आणि कुर्ला विधानसभा मतदारसंघात येतात.

Loading content, please wait...
BMC
Mumbai BMC Elections
voter list
Voter
bmc election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com