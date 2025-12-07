Mumbai: बीएमसीच्या प्रारूप मतदार यादीत मोठे बदल; चार वॉर्डमध्ये ५०% पेक्षा जास्त वाढ, तर २४ वॉर्डमध्ये घट

आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या पहिल्या मसुद्यात २०१७ च्या तुलनेत मतदारांच्या संख्येत एकूण १२.६७% वाढ दिसून आली आहे. परंतु खोलवर पाहिल्यास असे दिसून येते की, २२७ पैकी चार वॉर्डांमध्ये मतदारांच्या संख्येत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. हे वॉर्ड ४८, ३३, १६३ आणि १५७ आहेत जे मालाड आणि कुर्ला विधानसभा मतदारसंघात येतात. .जिथे प्रामुख्याने कमी उत्पन्न असलेले आणि अल्पसंख्याक समुदायातील कामगार वर्गाचे लोक राहतात. एसईसीच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम उपनगरातील मालवणी येथील प्रभाग क्रमांक ४८ मध्ये सर्वाधिक ६७.६% मतदान झाले आहे. २०१७ मध्ये या प्रभागात २९,६९७ मतदार होते, तर आता ही संख्या ४९,७७५ झाली आहे. या प्रभागातून शेवटच्या निवडून आलेल्या नगरसेवक काँग्रेसच्या सलमा सलीम आमलेकर होत्या..आकडेवारीवरून असेही दिसून येते की मालावणीला लागून असलेल्या मालाडच्या मढ भागातील वॉर्ड ३३ हा मतदारांमध्ये ५४.१% वाढ करून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथील मतदारांची संख्या २०१७ मध्ये २५,५९० वरून २०२५ मध्ये ३९,४२४ झाली आहे. या वॉर्डचे शेवटचे नगरसेवक काँग्रेसचे वीरेंद्र चौधरी होते..Mumbai Metro News: मुंबई मेट्रो सेवा विस्कळीत! दोन मार्गिकांवर तांत्रिक बिघाड; प्रवाशांचा खोळंबा.गेल्या तीन वर्षांत रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरीच्या आरोपांवरून मालाड आणि मालवणी भागात जातीय तणाव वाढला आहे. मुंबईचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांच्यात या मुद्द्यावरून वाद सुरू आहेत. लोढा म्हणाले, "बेकायदेशीर स्थलांतरितांना वैध कागदपत्रे देऊन मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची एक पद्धतशीर प्रक्रिया सुरू आहे. ही पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि आम्ही त्याला सातत्याने विरोध करत आहोत.".मालाड व्यतिरिक्त, मध्य मुंबईतील कुर्ता आणि चांदिवली येथील वॉर्ड १५७ आणि १६३ मध्येही ५०% पेक्षा जास्त मतदान झाले. वॉर्ड १६३ मध्ये ५१.८% वाढ झाली, ज्यामुळे २०१७ मध्ये ३०,९२६ वरून आता ४६,९४१ पर्यंत मतदान झाले आहे. त्याचप्रमाणे, प्रभाग १५७ मध्ये मतदानाची टक्केवारी ५०.८% ने वाढून ५७,६१२ झाली आहे, जी २०१७ मध्ये ३८,१९८ होती. दोन्ही भागात कमी उत्पन्न गट आणि अनौपचारिक वस्त्या आहेत..चांदिवलीचे शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे, जे प्रभाग १६३ चे शेवटचे नगरसेवक देखील होते, त्यांनी सांगितले की, मतदानाची टक्केवारी जास्त दाखवली जात आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रभाग १६३ चा डेटा शेजारच्या प्रभाग १६४ आणि १६५ मध्ये विलीन केला. यामुळे डुप्लिकेशनमुळे मतदारांची संख्या वाढली. त्यांनी एसईसीला पत्र लिहून अंतिम मसुद्यात हे दुरुस्त करण्याची मागणी केली..Maharashtra Politics: शिंदे–चव्हाण एकाच मंचावर; पण कोल्ड वॉर कायम! ‘म्हात्रे विरुद्ध म्हात्रे’ लढत तापली .आकडेवारीनुसार, इतर चार वॉर्ड, ३२ (मालाड), २५ (ठाकूर गाव कांदिवली), २१ (दहिसरवाडी-कांदिवली) आणि १३४ (गोवंडी) मध्येही मतदानाच्या टक्केवारीत ४०% पेक्षा जास्त वाढ झाली. शिवाय, १७ वॉर्डांमध्ये ३०% पेक्षा जास्त आणि ३९ वॉर्डांमध्ये २०% पेक्षा जास्त वाढ झाली. २२७ पैकी २४ वॉर्डांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी झाल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते. यापैकी दहा वॉर्ड उपनगरीय भागात आहेत. गेल्या दशकात पुनर्विकासामुळे अनेक रहिवासी उपनगरांमध्ये स्थलांतरित झाल्यामुळे आयलंड सिटी वॉर्डमध्ये मतदानाचे प्रमाण सामान्यतः कमी झाले आहे..ज्या उपनगरीय वॉर्डांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी झाले आहे त्यात वॉर्ड क्रमांक २८ (कांदिवली पूर्व), १३ (बोरिवली), ५७ (गोरेगाव), ६४ (अंधेरी पश्चिम), १०० (खार) आणि १०२ (वांद्रे) यांचा समावेश आहे. एका रिअल इस्टेट तज्ज्ञाने सांगितले की, उपनगरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाच्या जलद गतीमुळे देखील मतदानाच्या प्रमाणात घट झाली आहे..ते म्हणाले की, पूर्वी, जेव्हा आयलंड सिटीमध्ये रिअल इस्टेटची भरभराट सुरू झाली, तेव्हा लोक माटुंगा, सायन, दादर आणि परळ येथून उपनगरांमध्ये स्थलांतरित झाले: विलेपार्ले, अंधेरी, गोरेगाव आणि कांदिवली. आता, मेट्रोसारखे प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे, उपनगरांमध्येही रिअल इस्टेटचे स्थलांतर वेगाने होत आहे. उपनगरांमध्ये राहणारे लोक आता मीरा-भाईंदर, कल्याण आणि पालघर येथे स्थलांतरित होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.