Metro News: महत्त्वाची बातमी! मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल; पण कधीपासून? जाणून घ्या...

मेट्रो मार्गिका ७ बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. या मेट्रो सेवाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. मेट्रो मार्गिका ७ (गुंदवली–ओवरीपाडा) आणि मार्गिका ९ (दहिसर पूर्व–काशीगाव) यांच्या प्रणाली एकत्रीकरण (System Integration) आणि सुरक्षा चाचण्यांसाठी १२ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान मेट्रो मार्गिका २ए आणि ७ या दोन्ही मार्गांवरील सकाळच्या सेवांमध्ये तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत..या काळात मेट्रो सेवा नेहमीपेक्षा काही मिनिटे उशिरा सुरू होतील. हा "लाल मार्गिका विस्तार" प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अंधेरी ते मिरा-भाईंदरदरम्यान अखंड मेट्रो प्रवासासाठी हे काम हाती घेण्यात आले आहे. RDSO ची तपासणी २३ सप्टेंबर रोजी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. Independent Safety Assessor (ISA) चाचण्या आणि ट्रायल रन सुरू आहेत..पालघरमधील 'या' रेल्वे प्रकल्पाला चालना, भुयारी मार्गासाठी निधी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश, वाचा सविस्तर.गुंदवली ते काशीगावदरम्यान ट्रायल रन घेतली जाणार आहे. प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना MumbaiOne ॲप, महा मुंबई मेट्रो चे सोशल मीडिया हँडल्स आणि स्थानकावरील माहिती फलक तपासावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महा मुंबई मेट्रो तर्फे प्रवाशांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानण्यात आले आहे.लवकरच गुंदवली ते मिरा गावदरम्यान थेट आणि अखंड मेट्रो सेवा सुरू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..दरम्यान कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ कॉरिडॉरच्या बाजूने जाणारी मुंबई मेट्रो लाईन ३, गुरुवार, ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पूर्णपणे कार्यान्वित झाली. शहराच्या वाहतूक नेटवर्कमध्ये हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पंतप्रधान मोदींनी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या मेट्रो लाईनचे उद्घाटन केले. यामुळे शहरातील रहिवाशांसाठी वाहतूक व्यवस्था लक्षणीयरीत्या सुधारेल. मुंबईच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल.