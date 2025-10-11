मुंबई

Metro News: महत्त्वाची बातमी! मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल; पण कधीपासून? जाणून घ्या...

Mumbai Metro Schedule Change: मेट्रो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मेट्रो सेवेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येणार आहे. यामध्ये गाड्या विलंबाने धावणार आहेत.
मेट्रो मार्गिका ७ बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. या मेट्रो सेवाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. मेट्रो मार्गिका ७ (गुंदवली–ओवरीपाडा) आणि मार्गिका ९ (दहिसर पूर्व–काशीगाव) यांच्या प्रणाली एकत्रीकरण (System Integration) आणि सुरक्षा चाचण्यांसाठी १२ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान मेट्रो मार्गिका २ए आणि ७ या दोन्ही मार्गांवरील सकाळच्या सेवांमध्ये तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत.

