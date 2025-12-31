Thane politica: ठाणे भाजप कार्यालयात राडा; पैसे घेऊन उमेदवारी दिल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप, असंतोष उफाळला !

ठाणे : ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपण्याच्या तोंडावर उमेदवारीवरून भाजपत असंतोष उफाळून आला. सोमवारी (ता. २९) रात्री पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीतून अनेक माजी नगरसेवकांची नावे कापण्यात आल्याने त्यांनी थेट भाजप कार्यालय गाठून राडा केला. या वेळी कार्यालयात तोडफोडही करण्यात आली. पैसे घेऊन उमेदवारी विकल्याचा गंभीर आरोपही या वेळी करण्यात आला..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...उमेदवारी अर्ज भरण्याची मंगळवारी (ता. ३०) अखेरची मुदत असताना सोमवारी रात्री महायुतीने जागावाटप जाहीर केले. त्यामुळे एबी फॉर्म घेण्यासाठी रात्रीपासूनच पक्ष कार्यालयांमध्ये उमेदवारांनी गर्दी केली. ठाण्याच्या वर्तकनगर येथील भाजपच्या कार्यालयामध्येही गर्दी उसळून आली होती. त्याचवेळी प्रभाग क्रमांक १५ मधील नाराज इच्छुकांनी आमदार संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करीत कार्यालयाची तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. या वेळी कार्यालयाच्या काचा फोडण्यात आल्या. अर्ज भरण्यासाठी आलेल्या उमेदवारांना कोंडून ठेवण्याचाही प्रयत्न झाला. तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांना बोलवण्यात आले..नेमके घडले काय?प्रभाग क्रमांक १५ येथील भाजपचे माजी नगरसेवक राजकुमार यादव आणि वर्षा पाटील या दोघांची उमेदवारी कापण्यात आली. त्यांच्याजागी नव्याने पक्षप्रवेश केलेल्यांना उमेदवारी देण्यात आली असल्याचा आरोप करीत इच्छुक आणि त्यांच्या समर्थकांनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय गाठले. आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करीत अडीच कोटी रुपये घेऊन उमेदवारी विकली असल्याचा गंभीर आरोप या वेळी करण्यात आला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.तत्काळ पक्षांतरउमेदवारी नाकारल्याने भाजपच्या चार माजी नगरसेवकांनी पक्षाला रामराम ठोकत तत्काळ राष्ट्रवादी अजित पवार गटात प्रवेश केला आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक राजकुमार यादव, केवलादेवी यादव, महेंद्र सोडारी आणि वर्षा पाटील अशी त्यांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीत प्रवेश करताच या चौघांनाही ‘एबी फॉर्म’ देण्यात आल्याने ते आता भाजप उमेदवाराच्या विरोधात रिंगणात उतरले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.