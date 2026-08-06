Mumbai News: मुंबईत लिफ्टच्या डकमध्ये कार कोसळली, थेट २५ फूट खोलात पडली; थरारक Video Viral

मुंबई : मुंबईतील चारकोप परिसरात एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये कार लिफ्ट कोसळून मोठी घटना घडली आहे. ज्यामध्ये एक कार २५ फूट खोल पार्किंगमधील लिफ्टच्या शाफ्टमध्ये कोसळल्याने चालक जखमी झाला आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तसेच अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी उभारलेल्या या इमारतीची कार लिफ्ट कोसळल्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभारले जात आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदिवली येथे चारकोप परिसरातील 'होरिझन गोल्ड सोसायटी' मध्ये ही घटना घडली. पार्किंगमधील लिफ्टजवळ जाताच एक कार थेट लिफ्टच्या डक्टमध्ये (शाफ्टमध्ये) पडली. या अपघातात चालक जखमी झाला असून त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..FDA Action: हॉटेल, रेस्टारंटवर करडी नजर, अॅनालॉग पनीरवरील बंदीनंतर एफडीएची राज्यभरात विशेष तपासणी.दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असून त्यामध्ये कारचालक सोसायटीच्या दुसऱ्या मजल्यावर होती. यावेळी कार पार्किंग परिसरात वळण घेतल्यानंतर थेट पार्किंगच्या कडेला असलेल्या संरक्षक भागाला धडक देऊन थेट खाली पडल्याचे दिसून येत आहे. .Mahayuti: Gen Zसाठी महायुती सरकारचा मास्टरप्लॅन, 9 महत्त्वाचे निर्णय; रोजगार मेळावे ते प्रशिक्षण.बोरिवलीत कार पार्किंग लिफ्ट कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यूमुंबईत ३१ मे रोजी देखील अशीच घटना घडली होती. बोरिवली पश्चिम भागातील २१ मजली लिंक रोडवरील प्रथमेश बिल्डिंगमध्ये कार पार्किंग लिफ्ट कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यू तर आणखी एक व्यक्ती जखमी झाला होता. या घटनेत कार लिफ्ट ७ मीटर खोल खड्ड्यात कोसळली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.