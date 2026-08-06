मुंबई

Mumbai News: मुंबईत लिफ्टच्या डकमध्ये कार कोसळली, थेट २५ फूट खोलात पडली; थरारक Video Viral

Mumbai Car Collapsed In Lift Shaft: चारकोप परिसरातील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये कार लिफ्ट कोसळून मोठा अपघात घडला. एक कार सुमारे २५ फूट खोल पार्किंग लिफ्टच्या शाफ्टमध्ये कोसळली, ज्यात चालक जखमी झाला.
Mumbai Car Lift Collapsed

Mumbai Car Lift Collapsed

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील चारकोप परिसरात एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये कार लिफ्ट कोसळून मोठी घटना घडली आहे. ज्यामध्ये एक कार २५ फूट खोल पार्किंगमधील लिफ्टच्या शाफ्टमध्ये कोसळल्याने चालक जखमी झाला आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तसेच अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी उभारलेल्या या इमारतीची कार लिफ्ट कोसळल्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभारले जात आहेत.

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