Mumbai: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मेट्रो, मोनोरेल आणि लोकल रेल्वेचा संगम... 'हे' स्टेशन वन-स्टॉप कनेक्टिव्हिटी हब बनणार

मुंबई : मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत परिवर्तन घडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. चेंबूर स्टेशन हे मेट्रो, मोनोरेल आणि उपनगरीय लोकल रेल नेटवर्कचे संगमस्थान म्हणून विकसित केले जात आहे. मेट्रो लाईन २बी वर असलेले हे स्टेशन प्रवाशांना 'वन-स्टॉप कनेक्टिव्हिटी' प्रदान करेल. या इंटरचेंज सुविधेमुळे प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे पूर्व उपनगरातून दक्षिण-मध्य मुंबईकडे होणारा प्रवास अधिक जलद, सोयीस्कर आणि वेळेची बचत करणारा होईल..प्रवासी सेवेसाठी स्थानक खुले करण्यापूर्वी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या संदर्भात, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी, ग्रेटर मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बागटे यांच्यासमवेत चेंबूर मेट्रो स्थानकाची पाहणी केली..दोन्ही प्रणालींमधील प्रवाशांची वाहतूक सुरळीत करण्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जवळच्या व्ही. एन. पुरव मोनोरेल स्थानकालाही भेट दिली. अधिकाऱ्यांच्या मते, पूर्व उपनगरे आणि दक्षिण-मध्य मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी हे एकत्रीकरण अत्यंत फायदेशीर ठरेल. सध्या, वाहतुकीच्या वेगवेगळ्या साधनांमध्ये बदल करताना लागणारा वेळ आणि होणारी गैरसोय हे प्रवाशांसाठी एक मोठे आव्हान आहे..मेट्रो लाईन २बी चे वायबुर स्टेशन सुरू झाल्यामुळे, या मार्गावरील प्रवाशांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, डायमंड गार्डन ते मंडाले या ५.४ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात पाच स्थानके कार्यरत आहेत, परंतु प्रवासी संख्या अपेक्षित पातळीवर पोहोचलेली नाही. परिवहन अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, चेंबूर स्टेशन पूर्ण झाल्यावर त्यात झपाट्याने बदल होईल, कारण ते उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलला जोडणारे पूर्व मुंबईतील सर्वात मोठे इंटरचेंज केंद्र बनेल..यामुळे खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्वही कमी होईल आणि चेंबूर-मानखुर्दसह आसपासच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. एमएमआरडीए सप्टेंबर २०२५ पासून स्थगित असलेली मोनोरेल सेवा पावसाळ्यात पुन्हा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. १९.५४ किलोमीटर लांबीच्या मोनोरेल कॉरिडॉरला मेट्रो २बी शी जोडल्याने त्याची उपयुक्तता वाढण्याचीही अपेक्षा आहे. त्याचे मोक्याचे स्थान, दाट लोकसंख्या आणि तीन प्रमुख वाहतूक नेटवर्कशी थेट जोडणी यामुळे वायबर स्टेशन भविष्यात मेट्रो २बी च्या सर्वात व्यस्त स्थानकांपैकी एक बनू शकते.