Mumbai: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मेट्रो, मोनोरेल आणि लोकल रेल्वेचा संगम... 'हे' स्टेशन वन-स्टॉप कनेक्टिव्हिटी हब बनणार

Chembur One Stop Connectivity: मुंबईतील चेंबूर स्टेशन हे मेट्रो, मोनोरेल आणि उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचे एकात्मिक इंटरचेंज हब म्हणून विकसित केले जात आहे. ज्यामुळे प्रवास अधिक जलद आणि सोपा होणार आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत परिवर्तन घडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. चेंबूर स्टेशन हे मेट्रो, मोनोरेल आणि उपनगरीय लोकल रेल नेटवर्कचे संगमस्थान म्हणून विकसित केले जात आहे. मेट्रो लाईन २बी वर असलेले हे स्टेशन प्रवाशांना 'वन-स्टॉप कनेक्टिव्हिटी' प्रदान करेल. या इंटरचेंज सुविधेमुळे प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे पूर्व उपनगरातून दक्षिण-मध्य मुंबईकडे होणारा प्रवास अधिक जलद, सोयीस्कर आणि वेळेची बचत करणारा होईल.

