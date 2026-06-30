Mumbai News: चेंबूरमध्ये शाळेच्या व्हॅनवर झाड कोसळलं; 10 विद्यार्थी जखमी, एकाचा मृत्यू

मुंबई : सध्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांसह मुंबईत पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. सकाळपासून अनेक भागात जोरदार वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळत असून झाडे, वीजखांब तसेच अनेक घरांचे पत्रे उडून जात असल्याच्या घटना घडत आहेत. अशातच या पावसामुळे मुंबईतील चेंबूर येथे एका स्कूल बसवर महाकाय झाड उन्मळून पडल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील चेंबूर येथे ११ नंबर रोडवर एका स्कूल बसवर झाडं कोसळल्याची घटना घडली आहे. या बसमध्ये १० शाळकरी विद्यार्थी असून ते जखमी झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एक शाळकरी मुलगा बसमध्येच अडकल्याची माहिती आहे. मुंबईच्या चेंबूर परिसरात डायमंड गार्डनजवळ घटना घडली..Sanjay Raut song on Sachin Ahir :'जे कधीच नव्हते आमचे त्याची वाट का पहावी?', संजय राऊतांची सचिन अहिरांवर गाण्यातून टीका.प्राथमिक अहवालानुसार, या घटनेत १० मुले जखमी झाली आहेत. बसमधून मुलांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या बसमध्ये एक विद्यार्थी अडकला आहे. या घटनेत १० मुले गंभीर जखमी झाली आहेत. तर त्यातील २ शाळकरी मुलांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. दरम्यान, जखमी विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Mumbai: मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याला बॅकअप! भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात ट्रान्सफॉर्मर उभारण्याचा निर्णय; १४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च .घटनेची माहिती मिळताच फायर ब्रिगेडचे जवान तसेच महानगर पालिकेतील संबंधित यंत्रणातील कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहे. अग्निशमन दलाच्या पथकाकडून झाडं हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचे समोर आले आहे..एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू चेंबूरमध्ये घडलेल्या धक्कादायक घटनेत एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची माहिती राहुल शेवाळे यांनी दिली आहे. सध्या घटनास्थळावर तणावपूर्ण परिस्थती निर्माण झाली असून पोलीस आणि पालिका अधिकारी संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.