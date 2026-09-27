Mumbai: राम मंदिर परिसरात दुर्घटना! सार्वजनिक शौचालयात केमिकल गळती; उग्र वासाने गुदमरून दोघांचा मृत्यू

मुंबई : राममंदिर (पूर्व) येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाजवळ असलेल्या सार्वजनिक शौचालयात रविवारी सकाळी एका संशयित रासायनिक वायुगळतीमुळे (केमिकल वास) भीषण दुर्घटना घडली. या शौचालयात गेलेल्या दोन तरुणांचा वास सहन न होऊन आणि गुदमरून दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रभाकर धनावडे (२४) आणि भाविन देसाई (१८) अशी मृत पावलेल्या तरुणांची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी ८:३० वाजेच्या सुमारास राममंदिर पूर्व, पारशी पंचायत गेट समोरील सार्वजनिक शौचालयातून तीव्र रासायनिक दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली. शौचालयात गेलेल्या दोघांना या तीव्र वासामुळे अचानक त्रास सुरू होऊन त्यांचा दम घोटला गेला..ST Bus: एसटी प्रवासात NCMC कार्ड अनिवार्य; फक्त ३ दिवस बाकी, आताच करा 'हे' काम, अन्यथा सवलत रद्द .घटनेचे गांभीर्य ओळखून दोघांनाही तातडीने जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले.मात्र, ट्रॉमा केअर रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी वैद्यकीय तपासणीनंतर दोन्ही तरुणांना मध्यरात्री ३:४९ वाजताच (उपचारापूर्वीच) मृत घोषित केले..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .घटनेची माहिती मिळताच महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस, १०८ रुग्णवाहिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पालिकेच्या स्थानिक 'के पूर्व' प्रभागातील कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. रासायनिक दुर्गंधीचा स्रोत काय होता आणि ही वायुगळती नेमकी कशी झाली, याचा शोध एमपीसीबी आणि महापालिकेचे अधिकारी घेत आहेत. याप्रकरणी स्थानिक पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.