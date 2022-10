Chhagan Bhujbal: आपल्या गडगंज संपत्तीबाबत भुजबळांनीच दिली माहिती! पाहा काय म्हणाले?

By

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर संपत्तीवरुन भाजपकडून वारंवार टीका केली जाते. पण त्यांच्या या टीकेला खुद्द भुजबळांनीच उत्तर दिलं असून आपल्याकडं इतकी संपत्ती कशी आली याची माहिती त्यांनी दिली. भुजबळांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे तसेच जावेद अख्तर यांसारखे दिग्गज उपस्थित होते. (Chhagan Bhujbal himself gave info about his big property)

हेही वाचा: Andheri ByElection: ऋतुजा लटकेंचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा; हायकोर्टाचा मोठा दिलासा

यावेळी आपल्या आयुष्याचा पट उलगडताना छगन भुजबळ काहीसे भावूक झाले. पण लहानपणापासून आपण किती कष्ट केले याचा उलगडा त्यांनी यावेळी उपस्थितांसमोर दिला. भुजबळ म्हणाले, आम्ही लहान असताना आम्ही मार्केटला भाजी आणायला जायचो. तिथून भाजी आणायची आणि नंतर माझगावला फुटपाथवर ती विकायचो. पुढे माझा मोठा भाऊ म्हणजे समीर भुजबळांचे वडील त्यांनं खूप कष्ट घेतले. सकाळी तीन वाजता भाऊ भाजी मार्केटला जायचा त्यानंतर पाच वाजता मी जायचो. त्यानंतर हळूहळू आमचा धंदा वाढत गेला, मी शिक्षणही करायचो. आरसीएफ, जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन अशा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांची आम्ही वार्षिक कॉन्ट्रॅक्ट मिळवली. त्यावेळी मलन बंधू नावानं आम्ही ही कॉन्ट्रॅक्ट घेतली त्यानंतर आम्ही दररोज ट्रकलोड भाजी पाठवायचो. पण लोक मला विचारतात की एवढी संपत्ती कुठून आणली? ही संपत्ती कमावण्यासाठी आम्ही लहान पणापासून मेहनत घेतलीए.

हेही वाचा: Rutuja Latke: ऋतुजा लटकेंवर लाच, भ्रष्टाचाराचे आरोप; मुंबई महापालिकेचं हायकोर्टात उत्तर

त्या काळात दास एम अँड कंपनीचे प्राणलाल खोगीलाल यांच्याकडे भारतातील सर्वात जास्त विंटेज कार होत्या, तीथे मी मॅनेजर होतो. आण्णासाहेब पाटील माझे मित्र त्यांसोबत माथाडी कामगारांचे मी कॉन्ट्रॅक्टही घेतले. अजिवारीमध्ये एक रब्रेक्स नावाची कंपनी बंद पडली होती. या कंपनीचा मालकच सोडून गेला होता. त्यामुळं कामगारांना पगार नाही काही नाही. त्यावेळी कामगार मला म्हणाले, घ्या कंपनी चालवायला आणि आमचा पगार द्या हळूहळू. ही कंपनी मी सुरु केली त्यामध्ये संपूर्ण बीएसटीच्या बस गाड्यांच्या टायर रिमोल्डिंगचं काम माझ्याकडं यायचं. त्यानंतर दुसरी कंपनी पनवेलमध्ये घेतली. रबराचे विविध पार्ट्स बनवणारी ही कंपनी होती. मुंबई आणि गोव्यातील पहिली लक्झरी बस भवानी ट्रॅव्हल्स ही छगन भुजबळने सुरु केली. सिनेमाही काढले, असे अनेक उद्योग सुरु होते, तरीही लोक विचारतात कसे आले पैसे कसे आले पैसे? अशा शब्दांत भुजबळांनी आपल्या संपत्तीबाबत माहिती दिली.